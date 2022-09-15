Şanlıurfa kültür sanat haberi | Ankara'da 'Şanlıurfa Tanıtım Günleri' başladı

Ankara'da ' Şanlıurfa Tanıtım Günleri' başladı

ANKARA - Başkent Millet Bahçesi'nde 15-18 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Şanlıurfa Tanıtım Günleri başladı.

Şanlıurfa Valiliği ve Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen ve 4 gün boyunca sürecek olan Şanlıurfa Tanıtım Günleri etkinlikleri, başladı. Şanlıurfa'yı tanıtmak için düzenlenen Şanlıurfa Tanıtım Günleri'nde Şanlıurfa'nın geleneksel el sanatları, yemekleri, halkoyunları, yöresel ürünleri ile sosyal ve kültürel değerleri tanıtılacak. Öte yandan başkentliler, 15-18 Eylül tarihleri arasında Şanlıurfa Tanıtım Günleri çerçevesinde isot yeme yarışması, sıra gecesi gibi etkinlilerin tadını doyasıya çıkarabilecek.

"Ankaralı bizi tanısın istedik"

Şanlıurfa'ya ait olan bütün zenginliklerden birer numune getirdiklerini belirten Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Hem Şanlıurfalı hemşehrilerimizle bir kaynaşma olsun istedik hem de Ankaralı bizi tanısın istedik. Hem müziğimiz, gastronomimiz burada hem de kültürümüzü aldık getirdik. Ama her zaman ifade ediyoruz. Bütün bunların aslını görmek istiyorsanız Şanlıurfa'ya gelmeniz lazım. Çünkü dünyada Şanlıurfa'dan başka 12 bin yıllık geçmişi olan başka bir şehir yok. Göbeklitepe insanlığın başlangıcının sıfır noktası olarak kabul edilen tarihi eserlerin bulunduğu bir mekan. İnsanlık nasıl yaşamış diye düşünüldüğünde Göbeklitepe'yi bir görmek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Geldiklerinde memnun kalacaklar"

Şanlıurfa'nın el yapımı ürünleri Ankara'da sergilemek için getirdiklerini ifade eden Ali Dinanet, "Şanlıurfa'nın özel, el yapımı ve yerli ürünlerini buraya getirdik. İnşallah Şanlıurfa'yı burada tanıtacağız. Bütün hemşehrilerimiz, Ankaralı vatandaşlarımız, bizi sevenler ve bütün burada yaşayanlar gelsinler. Şanlıurfa Tanıtım Günleri'nde, Ankara'da bizi görsünler. İnşallah kısmet olursa geldiklerinde memnun kalacaklar. Biz de bu konuda inşallah memnun oluruz" dedi.

"Şanlıurfa Tanıtım Günleri'ne Urfa Kebabı yemeye geldik"

Şanlıurfa Tanıtım Günleri'nden dün haberi olduğunu vurgulayan Hayrettin Ardahan, "Yemek kültürüyle çok meşhur olan bir ilimiz. Sabah kahvaltı bile yapmadım öğleden sonra buraya geleceğim için. Erzurum Tanıtım Günleri vardı. Cağ Kebabı yemek için gelmiştik. Burada da Şanlıurfa Tanıtım Günleri'ne Urfa Kebabı yemeye geldik. Çok güzeldi, çok nezihti. Çok güzel bir etkinlik" diye konuştu.