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Şanlıurfa haberleri | Şanlıurfa'da Zakkum coşkusu

Kültür Sanat Haberleri

Edinilen Şanlıurfa haberine göre Şanlıurfa'da Zakkum coşkusu Şanlıurfa'da sahne alan Zakkum grubu sevilen şarkılarını Şanlıurfalılar için seslendirdi.

Şanlıurfa'da Zakkum coşkusu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da sahne alan Zakkum grubu sevilen şarkılarını Şanlıurfalılar için seslendirdi. Konser alanını dolduran binlerce kişi Zakkum Grubunun seslendirdiği şarkılara eşlik etti.

Pop müziğinin tanınan gruplarından olan Zakkum, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği yaz konserlerinde sahne aldı. Kültür ve sanat faaliyetleri çerçevesinde düzenlenen konsere yaklaşık 50 bin kişi katıldı.

Arkeoloji Müzesi alanında kurulan platformda sahne alan Zakkum Grubu, sevilen şarkılarını Şanlıurfalılar için seslendirdi. Sahne performansıyla göz dolduran grup üyelerine ilgi yoğun oldu. Grup üyeleri konserde Urfa Türkülerini de seslendirdi. Urfa'nın Etrafı Dumanlı Dağlar Türküsünü seslendiren gruba vatandaşlar da eşlik etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Kültür Sanat

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