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Şanlıurfa, Dünya Neolitik Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapacak

Şanlıurfa, Dünya Neolitik Kongresi'ne Ev Sahipliği Yapacak
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Kültür ve Turizm Bakanlığı, 4-8 Kasım tarihleri arasında Şanlıurfa'da yapılacak olan Dünya Neolitik Kongresi'ne 64 ülkeden bin akademisyenin katılacağını duyurdu. Kongre, neolitik döneme dair önemli teorilerin tartışılacağı ve araştırmalara yön verme potansiyeline sahip bir etkinlik olacak.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, dünyanın en eski neolitik bölgeleri arasında bulunan Göbeklitepe ve Karahantepe gibi önemli alanlara ev sahipliği yapan Şanlıurfa'nın, 4-8 Kasım tarihleri arasında Dünya Neolitik Kongresi'ne ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Türkiye'de bir ilk olarak 4-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek uluslararası kongreye 64'ü aşkın ülke ve 487 kurumdan bine yakın akademisyen katılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açılışını yapacağı etkinlik, uzmanlara ve tarih meraklılarına, farklı bölge ve dönemlerdeki neolitik oluşumları tartışmak ve dönemin artan küresel sosyal karmaşıklığını aydınlatmak adına benzersiz bir platform sunacak.

NEOLİTİK ARAŞTIRMALARA YÖN VERMESİ BEKLENİYOR

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın himayesi ve Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) desteğiyle düzenlenecek Dünya Neolitik Kongresi, neolitik döneme ilişkin geleneksel teorileri, yerleşik yaşam biçimleri, sosyal hiyerarşi ve kimlikler, inançlar ve çevresel faktörlerin yanı sıra biyoarkeoloji, tarihleme yöntemleri, fiziksel antropoloji ve jeoarkeoloji gibi çalışmalara da odaklanacak. Kongrenin uzun vadede, dünya çapında neolitik araştırmalara yön vermesi de bekleniyor.

DÜNYANIN SEÇKİN ÜNİVERSİTELERİ ŞANLIURFA'DA OLACAK

İstanbul Üniversitesi ile Harran Üniversitesi'nin ortaklaşa düzenlediği Dünya Neolitik Kongresi, Şanlıurfa'da Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde gerçekleştirilecek. Dünyanın seçkin üniversitelerinden akademisyenlerin konuşmalar yapacağı bilimsel oturumlarda neolitik döneme ilişkin bölgesel ve küresel perspektifler ele alınacak. Kongrede ayrıca Şanlıurfa arkeolojik kazılarında görev yapmış Klaus Schmidt, Harald Hauptmann ve Bruce Howe gibi önemli isimler için anma konuşmaları da yapılacak. Kongre katılımcıları Göbeklitepe, Karahantepe, Sayburç, Çakmaktepe ve Sefertepe gibi Şanlıurfa'daki neolitik yerleşim yerlerini ziyaret etme şansına da sahip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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