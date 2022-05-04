ŞANLIURFA - Gelincik tarlaları doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Karacadağ eteklerinde bulunan arazilerde renk cümbüşü oluşturan gelincikler, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Şanlıurfa-Diyarbakır kara yolunu kullanan çok sayıda sürücü, araçlarını yol kenarına park ederek kırmızıya bürünen tarlalarda fotoğraf çekti.

Kentteki amatör fotoğrafçıların da ilgisini çeken gelincik tarlaları adeta doğal fotoğraf stüdyosuna dönüştü.

Diyarbakır'dan bayram ziyareti için Şanlıurfa'ya geldiklerini belirten Celal Özkaya, "Gelirken kırmızıya dönen tarlaları görünce arabayı park ettik ve ailemle gezelim istedik. Çok uzun zamandır pandemiden dolayı böylesine güzel bir görememiştik. Çocuklar için güzel bir ortam oldu, fotoğraflamayı ihmal etmedik." dedi.

Bitlis'e dönerken gelincik tarlasında mola verdiklerini dile getiren Azat Micak ise çiçek toplayıp oyun oynadıklarını söyledi.

Gelincik tarlasında eğlenen çocuklardan Dicle Micak da gelincik topladıklarını belirtti.