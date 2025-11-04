Haberler

Şanlıurfa'da Yiyecek Arayan Tilki Şehir Merkezine İndi

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde bir tilki, yiyecek aramak için şehir merkezine inerek bir sitenin önünde görüntülendi. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şanlıurfa'da yiyecek aramak için şehir merkezine inen tilki, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Merkez Karaköprü ilçesine inen bir tilki Atakent Mahallesi'nde bir sitenin önüne geldi.

Etrafta dolaşan ve yiyecek arayan tilki, daha sonra gözden kayboldu.

Öte yandan, bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA / Eşber Ayaydın - Zülfü Livaneli
