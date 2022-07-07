Şanlıurfa'da yaşlı vatandaşlara akıllı aletlerin kullanımı eğitimi - Haberler

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Şanlıurfa'da yaşlı vatandaşlara akıllı aletlerin kullanımı eğitimi

AA - Rauf Maltaş - Kültür Sanat
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Şanlıurfa'da yaşlı vatandaşlara akıllı aletlerin kullanımı eğitimi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında kentteki 45-65 yaş aralığındaki vatandaşlara telefon, bilgisayar, elektrikli akıllı ev aletleri gibi cihazların nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak öğretiliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Yaşlı Destek Programı (YADES) kapsamında kentteki 45-65 yaş aralığındaki vatandaşlara telefon, bilgisayar, elektrikli akıllı ev aletleri gibi cihazların nasıl kullanılacağı uygulamalı olarak öğretiliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediyenin YADES ekipleri, teknolojiye olan ihtiyacın artması ve dolandırılmaya karşı tedbirli olmak adına yaşlıların değişen dünyaya ve teknolojiye ayak uydurmaları ve bu konuda ihtiyaçlarını gidermek için çalışma başlattı.

Bu kapsamda 45-65 yaş aralığındaki vatandaşların evlerine giden ekipler, yaşlılara dijital becerilerinin geliştirilmesi için telefon, bilgisayar, elektrikli akıllı ev aletleri gibi cihazların nasıl kullanılacağını yaşlılara uygulamalı olarak öğretiyor.

Vatandaşların maaşlarını nasıl çekeceklerini ve telefonla görüntülü konuşmayı nasıl gerçekleştirebilecekleri konularında da uygulamalı eğitimler veren ekipler, özellikle bankamatikten para çekecekleri sırada da dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

YADES ekipleri, yaşlıların hem ihtiyaçlarını karşılıyor hem de dijital becerilerini geliştiriyor.

AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat

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