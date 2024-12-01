Üye Girişi
Haberler
Halep ve İdlib'i rejim güçlerinden alan muhalif gruplar Hama kent merkezine ulaştı

Silahlı gruplar bir şehri daha ele geçirmek üzere

 Güvenlik kaynakları: Suriye rejimi PKK/YPG'ye alan açtı

Esad'ın giderayak kurduğu kirli oyun deşifre oldu

 Suriye'de ilerleyen muhalif grubun lideri, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü

Kritik isim, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
Amerikan Hastanesi Başhekimi İsmail Bozkurt'un son görüntüleri ortaya çıktı

Başhekimin son görüntüleri ortaya çıktı

Şanlıurfa'da Telkari Sanatına Ömür Biçen Usta: Eyüp Sabri Tatlı

Şanlıurfa'da Telkari Sanatına Ömür Biçen Usta: Eyüp Sabri Tatlı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

51 yaşındaki Eyüp Sabri Tatlı, 45 yıllık telkari sanatını geleceğe taşımak için mücadele ediyor. Geleneksel el sanatlarını yaşatmaya çalıştığını vurgulayan Tatlı, gençlerin sanat öğrenmeye ilgi göstermediğinden şikayet ediyor. Teknoloji karşısında zorluklar yaşadığını belirten sanatçı, bu sanatın kaybolup gitmemesi için eğitimler vermekte.

Şanlıurfa'da Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatçısı 51 yaşındaki Eyüp Sabri Tatlı, 45 yıl önce başladığı telkari sanatını geleceğe aktarmak istiyor.

İnce gümüş tellerin birleştirilerek işlenmesiyle yapılan telkari sanatının yok olmaması için çalışan Tatlı, Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki Şanlıurfa Valiliği Rızvaniye El Sanatları Külliyesi'nde kendisine tahsis edilen atölyede sanatını sürdürüyor.

Mesleğe ilk adımını attığı 6 yaşından bu yana telkariden kopamayan Tatlı'nın yaptığı ürünler, Türkiye'nin farklı yerlerinden müşteri buluyor.

Eyüp Sabri Tatlı, AA muhabirine, küçük yaşlarda başladığı telkari sanatını yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı geleneksel el sanatları sanatçısı olduğunu belirten Tatlı, "Telkari sanatı benim işim, aşkım, sevdam. Eskiden sanat sahibi olmak isteyen insanlar dükkanlarda sıraya girerlerdi. Şu anda gençler sanat öğrenmek istemiyor. 'Nasıl basit para kazanabiliriz' diye emek vermeden kazanmanın peşindeler. Çevrede 'yaşayan usta' diyorlar, inşallah daha da yaşayacağım. Gücümün yettiği kadar bu telkari sanatını yaşatmaya çalışıyorum." şeklinde konuştu.

Teknolojiye direniyor

Modelleri kendilerinin çıkardığını vurgulayan Tatlı, şunları kaydetti:

"Şimdi bunların makinesi çıkmış. Biz onlarla yarışamıyoruz ama şu anda ne kadar döküm ürün yapılıyorsa yapılsın onların yapılan örnekleri bizim gibi ustaların elinden çıkar. Bunlardan alınan örnekleri giderler kalıba dökerler. Bu modeli biz çıkarıyoruz, sonrasında gidip bunun dökümünü yapıyorlar ama buna hayat, emek veren biziz. Temennimiz inşallah eskiyi yaşatmak. Teknolojiye gücümüz yetmiyor çünkü her şeyin başı teknoloji olmuş."

Yaklaşık 2 yıl önce beyin kanaması ve kısmi felç geçirdiğini dile getiren Tatlı, şöyle devam etti:

"Çalışmasam aç kalmam çok şükür. Emekli bir insanım elhamdülillah ama daha yapacağım çok işim çok var. Yani bu sanata çok emek vermemiz lazım. Ben fizik tedaviye gittim. Fizik tedaviden sonra eski sağlığıma kavuştum. Bu sanat unutulmuş, kaybolmuş, unutulmaya yüz tutmuş bir sanat. Kültür ve Turizm Bakanlığı onun üzerine çok duruyor. Bu sanat Osmanlı sanatıdır. Bizler bugün varız, yarın yokuz. Eğer biz gittikten sonra bu sanat yaşamıyorsa bu sanatın bir anlamı kalmaz. Türkiye'nin her yerinden gelen var. 10 yıl önceki müşterilerim var. Şanlıurfa'ya geldiklerinde yanımıza gelirler."

Tatlı, Harran Üniversitesi ve Büyükşehir Belediyesinde bu sanatı gençlere öğretmek için eğitim ve kurs verdiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Cebrail Caymaz - Kültür Sanat
img

Milyonlar maaşlara yapılacak zamları beklerken MHP'den dikkat çeken teklif
img

Kritik isim, Rusya'nın hava saldırısında öldürüldü
img

Genç kadın, eski sevgilisini direksiyon başında öldürüp intihar etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Bursaspor Artvin Hopa Maç Detayları Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maçı Yayın Bilgisi Ümraniyespor - Gençlerbirliği Maç Bilgileri Bursaspor Artvin Hopa CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor Artvin Hopa maçı ne zaman? Ümraniyespor Gençlerbirliği CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı ne zaman? Ümraniyespor Gençlerbirliği CANLI İZLE şifresiz! TFF 1. Lig Ümraniyespor Gençlerbirliği maçı ne zaman? İstanbul'da açık nöbetçi eczane nerede? 30 Kasım İstanbul nöbetçi eczaneler… CANLI MAÇ İZLE! Rams Başakşehir-Göztepe Bein Sports canlı izle! Rams Başakşehir-Göztepe 30 Kasım canlı izle! CANLI MAÇ İZLE! Alanyaspor-Trabzonspor Bein Sports canlı izle! Alanyaspor-Trabzonspor 30 Kasım canlı izle! CANLI ALTIN KURU | 30 Kasım çeyrek altın, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? MasterChef 4. eleme adayı kim oldu? 30 Kasım MasterChef'te potaya kim girdi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.