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Şanlıurfa'da tarihi hanlarda yaz konserleri veriliyor

AA - Rauf Maltaş - Kültür Sanat
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Şanlıurfa'da tarihi hanlarda yaz konserleri veriliyor

UNESCO Müzik şehri adaylığı için hazırlık yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği tarihi hanlarda yaz konserleri düzenliyor.

UNESCO Müzik şehri adaylığı için hazırlık yapan Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, yerli ve yabancı turistlerin en fazla ziyaret ettiği tarihi hanlarda yaz konserleri düzenliyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, kentin müziğinin yaşatılması, gelecek nesillere aktarılması ve dünyaya tanıtılması amacıyla UNESCO Müzik Şehri adaylığı için başvuru hazırlığında bulunan belediye, bu kapsamda çeşitli sosyal etkinlikler düzenliyor.

Yerli ve yabancı turistlerin kentte en fazla ettiği tarihi hanlarda yaz konserleri düzenleyen belediye, dinleyicilere çay eşliğinde müzik ziyafeti sunuyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Urfa Ahengi Müzik Topluluğu, Urfa Türkülerini tarihi Gümrük Hanı'nda seslendiriyor.

Konser süresince türkülere eşlik eden yerli ve yabancı misafirler, bir yandan kente özgü menengiç kahvelerini ve çaylarını yudumlarken diğer yandan da cep telefonlarıyla o anları kayda alıyor.

Belediye, konserleri belirli periyotlarla düzenlemeyi sürdürüyor.

AA / Rauf Maltaş - Kültür Sanat

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