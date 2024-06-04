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Şanlıurfa'da Sıcak Hava Etkisini Gösteriyor

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Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü şehirlerden biri olan Şanlıurfa'da, termometreler öğle vakti 44 dereceyi gösterdi. Vatandaşlar parklarda ve gölgeliklerde serinlemeye çalışırken, çocuklar ise süs havuzları ve sulama kanallarında serinledi. Tarihi çarşılar bölgesinde ise vantilatörler kullanılarak alışveriş yapılması kolaylaştırılıyor.

Şanlıurfa'da sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Türkiye'de sıcaklıkların en yüksek ölçüldüğü şehirler arasında bulunan Şanlıurfa'da, öğle vakti termometreler sıcaklığı 44 derece gösterdi.

Kentte bazı vatandaşlar, parklarda ve Balıklıgöl Yerleşkesi'ndeki gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştı.

Kent merkezindeki bazı çocuklar süs havuzlarında, kırsal mahallelerdekiler ise sulama kanallarında serinledi.

Tarihi çarşılar bölgesinde ise rahat şekilde alışveriş yapılmasını sağlamak için kurulan vantilatörler çalıştırılıyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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