Şanlıurfa'da "Öyküleri Yaşanan Urfa Türküleri" konseri düzenlendi - Haberler

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Öyküleri Yaşanan Urfa Türküleri" konseri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen konserde Şanlıurfa'nın türküleri ve türkülerin bilinmeyen hikayeleri harmanlanarak izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Türküleri, hoyratları ve uzun havaları ile nam salan müzik şehri Şanlıurfa'da "Öyküleri Yaşanan Urfa Türküleri" konseri izleyenlerden tam not aldı.

Sunuculuğunu Hüseyin Güzel'in yaptığı konser, Urfa Türkülerinin bilinmeyen hikayelerini izleyicilerle buluşturdu.

Konserde Urfa yöresi halk oyunları ekibi de sahne aldı.

Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından sanatçılara etkinlik anısına plaket takdim edildi.