Şanlıurfa'da "Öyküleri Yaşanan Urfa Türküleri" konseri düzenlendi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da "Öyküleri Yaşanan Urfa Türküleri" konseri düzenlendi

AA - Yasin Dikme - Kültür Sanat
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da 'Öyküleri Yaşanan Urfa Türküleri' konseri düzenlendi

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Öyküleri Yaşanan Urfa Türküleri" konseri düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından "Öyküleri Yaşanan Urfa Türküleri" konseri düzenlendi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Mehmet Akif İnan Konferans Salonunda gerçekleştirilen konserde Şanlıurfa'nın türküleri ve türkülerin bilinmeyen hikayeleri harmanlanarak izleyicilerin beğenisine sunuldu.

Türküleri, hoyratları ve uzun havaları ile nam salan müzik şehri Şanlıurfa'da "Öyküleri Yaşanan Urfa Türküleri" konseri izleyenlerden tam not aldı.

Sunuculuğunu Hüseyin Güzel'in yaptığı konser, Urfa Türkülerinin bilinmeyen hikayelerini izleyicilerle buluşturdu.

Konserde Urfa yöresi halk oyunları ekibi de sahne aldı.

Yaklaşık 2 saat süren konserin ardından sanatçılara etkinlik anısına plaket takdim edildi.

AA / Yasin Dikme - Kültür Sanat

Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif İnan Şanlıurfa Kültür Sanat Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title