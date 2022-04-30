Şanlıurfa'da öğrenciler yaptıkları projelerle 'faydalı model'de ilk sıraya yerleşti

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) eğitim gören öğrenci ve öğretmenleri hazırladıkları 32 projeyle Türk Patent ve Marka Kurumuna başvuruda bulundu, merkez faydalı model kategorisinde en fazla başvuru yapan eğitim kurumu oldu.

Siverek BİLSEM'de eğitim gören öğrenci ve öğretmenler tarafından yapılan aralarında güneş enerjisiyle çay demleyen çaydanlık, Braille alfabeli boya kalemi tutucu aparat ile hareketli oturma aparatı gibi farklı alanlarda günlük hayatta faydalı olacak 32 proje oluşturuldu. 2022 yılında farklı alanlarda yapılan projelerde okul yönetimi tarafından değerlendirilmek ve ekonomiye katma değer kazandırılması amacıyla Türk Patent ve Marka Kurumuna gönderildi.

Kurum değerlendirmesinin ardından Türk Patent ve Marka Kurumu internet sitesinde, Siverek BİLSEM'in 2022 Yılının Enleri Faydalı Modeller kategorisinde başvuruları en fazla onaylanan eğitim kurumu olduğu açıklandı.

Siverek BİLSEM Müdürü Sertaç İlhan, AA muhabirine, okulun 2019 yılında eğitim ve öğretime başladığını belirterek, Türkiye'nin prestijli kurumlarından Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından en iyi olarak seçilmenin gurur verici olduğunu belirterek, şöyle dedi:

"Açıkçası enlerin arasına girmek gibi bir hayalimiz yoktu ve hiç beklemiyorduk. Yarıyıl tatilinde Milli Eğitim Bakanlığımızın bildirimiyle öğretmenlerimizle evden çalışma modeliyle faydalı model ve patent yazdık ve kuruma gönderdik. Gelen telefonla en iyiler arasına girdiğimiz öğrendim. Kurum internet sitesine baktığımda çok büyük holdinglerin arasında ismimizin olması onur ve gurur verici oldu. Faydalı model dediğimiz olay aslında buluş olarak kabul ediliyor. Mevcut yani bilinen özellikleri birleştirerek yeni bir buluş ortaya çıkarmaktır."

Güneş panelinin her yerde kullanılan bir teknoloji, çaydanlığın da uzun süredir kullanılan bir ürün olduğunu aktaran İlhan, "Biz ise güneş panelini ve çaydanlığı kullanarak bir sistem geliştirip bu sistemle çay kaynatmayı sağlıyoruz. Bunun faydası, pikniğe giden bir aile ateş yakmadan, çevreye zarar vermeden, orman yangınına sebep olmadan çaydanlık kullanacak. Güneş paneli ve çaydanlık zaten vardı. Biz bunun için sistem geliştirip ek özellikler katarak olmayan bir yeni buluşa imza attık. Faydalı model en basit şekliyle budur. Bizde bunun patentini yani faydalı modelini aldık." diye konuştu.

İlhan, okul olarak gelen sonuçtan büyük bir mutluluk duyduklarını ve çalışmalarına devam ettiklerini ifade ederek, şunları belirtti:

"Diğer eğitim kurumlarına bunun çok zor olmadığını söylemek istiyorum. Yani bu ekip ve öğrenciler zaten buradaydı, ben ve okulda buradaydı ancak başarı gelmiyordu. Şunu net anladık ki çalışmak başarıyı getiriyor. Dirsek eskitip çalışınca ortaya çıkması kolaymış ve çok da mutluluk vericiymiş. Bu duyguyu her eğitim kurumunun yaşaması gerekiyor. Kaldı ki bunun için devasa bütçeler gerekmiyor. Bu noktada devlet büyük bir kolaylık sağlıyor, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlarda çok büyük indirim sağlanıyor faydalı model patent başvurusunda."

Bu fikirlerin ve tasarımların sanayi alanında üretime geçtiğinde ülkeye katkı ve katma değer sağlayacağını dile getiren İlhan, "Zaten Türk Patent ve Marka Kurumunun en önemli figürü de budur. Ülkemiz adına katma değer sağlayacak fikirleri ortaya çıkarmaktır." dedi.

Öğretmenleriyle güzel projelere imza attıklarını söyleyen 9 yaşındaki Eyyüp Miraç Helaloğlu, ilk sıraya yerleştikleri için mutlu olduğunu söyledi.

Braille alfabeli boya kalemi tutucu aparat projesinde görev alan öğrencilerden Elif Ceyda Yeniköy, "En iyiler arasında birinci olduğumuz için çok mutluyum. Biz bu projeyi hazırlarken çok eğlendik. Bu fikirleri öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımızla birlikte tasarladık. Bu projeyi engelli bireyler için yaptık. Pastel veya kuru boya kalemi gibi boya türlerini onların okuyabilmesi ve hangi renk olduğunu anlayabilmesi için böyle bir proje tasarladık." diye konuştu.