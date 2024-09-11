Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da kazılar için 40 milyon lira bütçe ayrıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentte sürdürülen kazılar için bu yıl 40 milyon lira bütçe ayrıldığını ve çalışmaların hızlandığını bildirdi.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından kentte sürdürülen kazılar için bu yıl 40 milyon lira bütçe ayrıldığını ve çalışmaların hızlandığını bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Şıldak başkanlığında Taş Tepeler Projesi değerlendirme toplantısı yapıldı.

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Şıldak, proje kapsamında il genelinde 8 bölgede kazı çalışmalarının sürdürüldüğünü hatırlattı.

Taş Tepeler Projesi'ne büyük önem verip titizlikle takip ettiklerini vurgulayan Şıldak, şunları kaydetti:

"Bu proje, illimiz için yeni bir algı, yeni bir yön, bir rota ortaya çıkardı. Turizm ve kültür değerlerimizin güçlenmesine vesile olacak gelişmelerin her gün yeni keşiflerle ortaya çıkarılmasından büyük mutluluk duyuyorum. Kazı çalışmalarını yakından takip ediyorum ve tüm ekibin titiz bir çalışma içerisinde olduğunu görüyorum. Taş Tepeler Projesi ile Şanlıurfa'nın dünya genelinde tanınırlığının giderek arttığını görüyoruz. Kültür ve Turizm Bakanlığı bu yıl içinde kazı çalışmaları için Şanlıurfa'ya 40 milyon lira tutarında bütçe ayırdı. Bütçe kapsamında kazı çalışmaları büyük hız kazandı. Bakanlık tarafından sağlanacak ödeneklerle Göbeklitepe ve Karahantepe'ye üstyapı tesisleri kazandırılacak."

Toplantıya Vali Yardımcısı Harun Reşit Han, Taş Tepeler Kazı Koordinatörü Prof. Dr. Necmi Karul, Sefertepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Emre Güldoğan, Sayburç Kazı Başkanı Doç. Dr. Eylem Özdoğan, Çakmaktepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Fatma Şahin, Gürcütepe Kazı Başkanı Doç. Dr. Mücella Erdalkıran, İl Kültür ve Turizm Müdürü Aydın Aslan, Arkeoloji Müzesi Müdürü Celal Uludağ ile yurt dışından akademisyenler katıldı.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Hasan Şıldak Kültür Sanat Güncel Turizm

Narin'in cenazesini teslim alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

Cenazeyi alan abiden, gözaltındaki anne ve baba hakkında ilk sözler

 İtirafçı mahkemede ifade değiştirdi: Narin'in cesedini tek başıma çuvala yerleştirdim

Narin cinayetinin itirafçısı mahkemede ifade değiştirdi

 Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme

Dün akşam gözaltına alınmıştı! Narin'in katledildiği köyün imamıyla ilgili yeni gelişme
AK Partili Ensarioğlu'ndan yeni açıklama: Amca görmemesi gereken bir şeyi gördüğü için Narin'i öldürmüş olabilir

AK Partili vekil bildiklerini değil herkesin dillendirdiği senaryoyu tekrarladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
ATV CANLI İZLE 11 EYLÜL | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir? ATV canlı yayın bilgileri! AÇIKÖĞRETİM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ: Anadolu Üniversitesi AÖF güz dönemi kayıt yenileme nasıl yapılır? AÖF harç ücretleri 2024 ne zaman yatırılacak? EN HAMARAT BENİM CANLI İZLE 11 EYLÜL | En Hamarat Benim saat kaçta başlıyor? En Hamarat Benim son bölümde neler oldu? ŞOK AKTÜEL 11- 17 EYLÜL KATALOĞU || ŞOK'a gelen ürünler! ŞOK bu hafta katalog ürünleri neler? ŞOK fiyat listesi! Müge Anlı, Abdülhalim Eliş olayı nedir? Leyla Eliş kayboldu mu, nerede? FATİH ÜREK İLE GELİN GÖRÜMCE CANLI İZLE (11 EYLÜL) Fatih Ürek Gelin Görümce dün hangi gelin kazandı? Müge Anlı, Çiğdem Koçyiğit'e ne oldu, olayı nedir? 11 Eylül Müge Anlı'da neler oldu? 2024 MARKET AÇILIŞ SAATLERİ: Marketler saat kaçta açılıyor, kaça kadar açık? 11 Eylül marketler saat kaçta kapanıyor? Bursa'nın kurtuluşu ne zaman? 11 Eylül Bursa'nın Kurtuluşu mu? Bursa'nın Kurtuluşu'nun kaçıncı yılı? Bursa'nın Kurtuluşu etkinlikleri! Gelin Evi canlı yayın izle 11 Eylül! Gelin Evi saat kaçta başlıyor? Gelin Evi'nde son bölüm ne oldu? MasterChef'te kaptanlık oyununu kim kazandı? Dün akşam MasterChef Mavi Takım kaptanı kim oldu?
title