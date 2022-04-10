ŞANLIURFA - Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi
AA - Rauf Maltaş - Kültür Sanat
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Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kapsamında "Urfa Türküleri" konseri verdi.
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği, Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünü kapsamında "Urfa Türküleri" konseri verdi.
Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, etkinlikler kapsamında kent merkezindeki Atatürk Bulvarı'nda konser düzenlendi.
Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği tarafından verilen konserde, Urfa Türküleri seslendirildi.
Zaman zaman vatandaşların da eşlik ettiği türküler, dinleyicinin beğenisini kazandı.