Şanlıurfa'da İsrail'in Mescid-i Aksa baskını protesto edildi

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İsrail polisinin işgal altındaki Kudüs bölgesindeki Mescid-i Aksa'da sivillere saldırmasına tepki gösterildi.

Ayvanat Mahallesi'ndeki Abdulkadir Geylani Camisi bahçesinde toplanan grup, kılınan teravih namazının ardından İsrail'in saldırılarını basın açıklamasıyla kınadı.

"Kudüs özgür değilse dünya tutsaktır", "Kudüs vahdet ve zafer kapısıdır" yazılı dövizler taşıyan vatandaşlar, İsrail aleyhinde slogan attı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Siverek İlçe Başkanı Abdurrahim Sımak, Siyonist işgal rejiminin her ramazan ayında Filistin genelinde ve Mescid-i Aksa'ya yönelik vahşi saldırılarını artırdığını söyledi.

İsrail'in saldırılarla Müslümanların tepkisini ölçmeye çalıştığını belirten Sımak, bayrama da buruk bir şekilde girmelerini hedeflediklerini ifade etti.

Saldırıları kınadıklarını dile getiren Sımak, "Gerçek ve plastik mermilerin yanında gaz bombaları ile mescitte namaz kılan cemaat ve murabıtlara saldırmış, bu saldırılarda yüzlerce Müslüman yaralanırken yüzlercesi de kaçırılarak esir edilmiştir. Bu vahşi ve barbar saldırılar kabul edilemez. Bu saldırıları kınıyor ve lanetliyoruz." dedi.

Mavi Marmara gazisi Cevdet Ökenek de Müslümanların elbirliğiyle dünyada bir kamuoyu oluşturup güçlü bir şekilde İsrail zulmüne karşı dur demesi gerektiğini vurguladı.

Ümmetin biran önce ayağa kalkarak tepki göstermesi gerektiğine dikkati çeken Ökenek, şunları kaydetti:

"Oradaki kardeşlerimiz bizim için kanlarını döküyor. Bizim de o kardeşlerimize karşı vazifelerimiz vardır. Onları maddi ve manevi olarak her anlamda desteklememiz gerekiyor. İsrail'in bu katliamlarına dur dememiz lazım. Ramazan ayı her yıl böylesine acılar içinde geçiyor ve bayrama buruk giriyoruz. Katil İsrail yıllardır bizlere bunları reva görüyor ancak bu ümmetin acizliğidir. Ümmetin bir an önce ayağa kalkması lazım ve bu dökülen kanlar ümmeti canlandırmalıdır. Bizlerin bir an önce şuurlanarak ayağa kalkmamız lazım ve oradaki kardeşlerimize mutlaka destek olmamız lazım. Aksa'nın kurtuluşu ümmetin kurtuluşudur, Aksa'nın yıkılışı İstanbul ve Ankara'nın yıkılışı yani ümmetin yıkılışıdır. Aksa ümmetin önünde öncü bir kaledir. Mutlaka Aksa'ya sahip çıkmamız gerekiyor. Kanımızla canımızla her şeyimizle Aksa'ya sahip çıkmamız ve destek olmamız lazım."

Program, yapılan duanın ardından sona erdi.