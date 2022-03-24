Şanlıurfa'da ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda yardımında bulunuldu

ŞANLIURFA (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri ( İhh ) İnsani Yardım Derneği Şanlıurfa şubesince, ihtiyaç sahibi 450 aileye gıda kolisi dağıtıldı.

İhh'dan yapılan açıklamaya göre, Ramazan öncesi Yenice Mahallesindeki futbol sahasında düzenlenen programda ihtiyaç sahibi oldukları belirlenen aileler, yardım kolilerinden almak için toplandı.

Görevliler tarafından kayıtları kontrol edilen ailelere, daha sonra hazırlanan koliler teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İHH Şanlıurfa Şube Başkanı Behçet Atilla, ihtiyaç sahibi binlerce ailenin hayırseverlerin yolunu gözlediği söyledi.

Ramazan programı kapsamında yardımlara hız kesmeden devam ettiklerini belirten Atilla, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi binlerce ailenin yolumuzu gözlediğinin farkındayız. Bu münasebetle bizler de hazırlıklarımıza erken başladık ki ihtiyaç sahibi aileler iftar ve sahurlarını daha rahat yapsınlar. Ramazanın gölgesinin üzerimize düştüğü şu mübarek gün ve gecelerde hayırseverlerin destekleri ile önceki gün 600 aileye nakdi yardım, dün 600 aileye gıda ve hijyen paketi bugün de 450 aileye gıda kolisi yardımında bulunduk. Yani son üç günde Şanlıurfa merkezde 1850 aileye, kimisine ayni kimisine nakdi yardımda bulunduk. Allah bağışçılarımızdan razı olsun. İnşallah yardım çalışmalarımız devam edecektir. Hayır sahiplerinin desteklerinin devamını bekleriz." değerlendirmesinde bulundu.