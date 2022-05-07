Şanlıurfa'da husumetli aileler barıştırıldı

HARRAN, ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde husumetli iki aile barıştırıldı.

Harran Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre MHP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Özyavuz ile Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz'un girişimleriyle husumetli Uludağ ve Kaya aileleriyle görüşüldü.

Aile fertlerini barışmaya ikna eden Özyavuz, tarafları bir araya getirdi. Millet odasında düzenlenen barış yemeğinin ardından Uludağ ve Kaya aileleri kucaklaşarak aralarındaki husumeti sonlandırdıklarını bildirdi.

Milletvekili İbrahim Özyavuz etkinlikte yaptığı konuşmada barışta emeği geçenlere teşekkür ederek "Sulh bir toplumun olmazsa olmazıdır. Uludağ ve Kaya ailelerinin kıymetli fertlerine sağduyu çağrımıza kulak verip, bu süreci barışla sonuçlandırmamıza kolaylık sağladıkları için çok teşekkür ediyorum." dedi.

Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz da Uludağ ve Kaya ailesine teşekkür etti.