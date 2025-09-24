Şanlıurfa'da Engelli Bireyler için Müzik Kursu Düzenleniyor

Şanlıurfa'da açılan müzik kursuna katılan engelli ve özel gereksinimli bireyler, ritim ve melodiler eşliğinde hem eğleniyor hem de enstrüman çalmayı öğreniyor.

UNESCO'nun Yaratıcı Şehirler Ağı içerisinde "Müzik Şehri" unvanı verdiği Şanlıurfa'da ağırlık verilen müzik kurslarına ilgi gösteriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde açılan müzik kursuna katılan 30 kursiyer, müzik eğitmeni Sedat Volkan nezaretinde melodiler eşliğinde güzel vakit geçiriyor.

Haftada 5 gün düzenlenen kursta bir yandan çeşitli enstrümanları çalmayı öğrenen kursiyerler, diğer yandan sosyalleşme imkanı buluyor.

"Rehabilite ediyorlar kendilerini"

Müzik eğitmeni Sedat Volkan, AA muhabirine, Engelliler Koordinasyon Merkezi'nde engellilere yönelik birçok kurs bulunduğunu, bunlardan birisinin de müzik olduğunu söyledi.

Müzik kursunda 30 kursiyerle çalışmalar yaptıklarını ifade eden Volkan, şöyle konuştu:

"Burada müzik çalışmaları yapıyoruz. Müzikle ilgili birçok çalışmamız ve faaliyetimiz var. Grup çalışmalarının yanı sıra bireysel çalışmalar da yapıyoruz. Değişik farklı engel grubundan kardeşlerimiz, öğrencilerimiz var burada. Müzik çalışmalarımız sırasında kardeşlerimiz, öğrencilerimiz burada motive oluyor. Kendilerini rehabilite ediyorlar, eğleniyor, stres atıyorlar. Hayatın yoğunluğunu burada hep birlikte müzikle atmaya çalışıyoruz."

"Güzel zaman geçiyoruz burada"

Bedensel engelli Muharrem Atay, yaklaşık 3 yıldır oğluyla beraber geldiği merkezde çeşitli kurslara katıldığını söyledi.

Son olarak müzik kursuna katıldığını ve farklı arkadaşlar edindiğini dile getiren Atay, şunları söyledi:

"Daha önce ben hiç enstrüman çalmayı bilmezdim, burada saz çalmaya alıştım. Güzel zaman geçiyoruz burada. Burayı tanımadan önce evdeydim bir yere çıkmıyordum, gitmiyordum. Buraya geldikten sonra sıkıntılarımız gitti. Arkadaşlar, ortam, hocalar hepsi çok iyi. Memnunuz buradan."

"Çalmayı öğrendikten sonra hayatım daha çok güzel oldu"

Görme engelli Şemse Hamurlu da müzik kursunda küçüklüğünden beri hayali olan gitar çalmayı öğrendiğini anlattı.

Kursta hem gitar çaldığını hem şarkı söylediğini dile getiren Hamurlu, "Burada arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz, stresimizi atıyoruz. Gitar çalmayı öğrendikten sonra hayatım çok daha güzel oldu. Hem stres atmama neden oluyor hem vakit geçirmeme hem eğlen eğlenmeme sebep oluyor. Seviniyorum, mutlu oluyorum, huzur geliyor. Çaldıkça daha çok çalma isteği geliyor." diye konuştu.

"Yeni arkadaşlarım olunca hayatı daha çok sevmeye başladım"

Bedensel engelli Emine Yüsra Çelik ise merkeze ilk geldiğinde kendisini yabancı hissettiğini ifade ederek, "Yeni arkadaşlarım olunca hayatı daha çok sevmeye başladım çünkü bundan önce yalnızdım, hiç arkadaşım yoktu. Buraya gelince daha iyi vakitler geçirdim. Müzik kursunda hem enstrüman çalıyorum hem şarkı söylüyorum. Çalıp söyleyince mutlu oluyorum, seviniyorum böylelikle günlerim güzel geçiyor." dedi.

Down sendromlu Hasan Görgün de merkezde çok mutlu olduğunu, müzik sayesinde hem eğlendiğini hem stres attığını dile getirdi.