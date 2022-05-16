Şanlıurfa'da Arabesk Nağmeler konseri - Haberler

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Şanlıurfa'da Arabesk Nağmeler konseri

İhlas Haber Ajansı - Ahmet Kolsuz - Kültür Sanat
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Şanlıurfa'da Arabesk Nağmeler konseri Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen 'Arabesk Nağmeler' konseri arabesk sevenleriyle yoğun ilgi gördü.

ŞANLIURFA (İHA) - Şanlıurfa'da Arabesk Nağmeler konseri

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da büyükşehir belediyesi tarafından düzenlenen 'Arabesk Nağmeler' konseri arabesk sevenleriyle yoğun ilgi gördü.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "Arabesk Nağmeler" konserine arabesk müzik sevenleri yoğun ilgi gösterdi. Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı koordinesinde gerçekleştirilen konserde Solist Mehmet Baver Karahan ve orkestrası adeta kulakların pasını sildi. İbrahim Tatlıses, Müslüm Gürses, Bergen gibi arabesk müziğin yapı taşları ile özdeşleşen şarkıları kendine has yorumuyla seslendiren sanatçı Karahan'a vatandaşlar da eşlik etti. Yaklaşık 2 saat süren konser sonunda sanatçı Baver Karahan ve ekibine plaketleri takdim edildi.

Konserin ardından değerlendirmelerde bulunan Karahan ve vatandaşlar konserin düzenlenmesinde emeği geçen Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e teşekkür etti.

İhlas Haber Ajansı / Ahmet Kolsuz - Kültür Sanat

Büyükşehir Belediyesi, Şanlıurfa, Müzik, Kültür Sanat, Haberler

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