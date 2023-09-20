Şanlıurfa'da ahilik haftası kutlanıyor

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da esnaf arasında yüzyıllardır sürdürülen ahilik geleneğinin kutlama haftası programı tarihi Gümrük hanında başladı.

2023 yılı Ahilik Kültürü Haftası kutlama programı, saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Ahilik Duasının okunmasıyla başladı.

Ahilik kutlamaları çerçevesinde programda, Büyükşehir Belediyesi Tiyatro Ekibi tarafından çıraklıktan ustalığa yeni adım atmış birine ahiliğin kuralları hatırlatılarak dualar eşliğinde icazet verilmesi sahnelendi.

Programda bir konuşma yapan Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, "Ahilik bizim toplumumuzun varoluş sebeplerinin, köklerinin derinlerde olduğu bir kültür manzumesi, alışveriş ve ticari hayatta örfi olarak başlayan uygulamaların daha sonra kurumsallaşması ve genel kabul görmesiyle prensiplerin hayata geçirilmiş olup uygulanmış, faydası görülmüş ve gerçekten maneviyatımızın, huzur ikliminin, kardeşliğin, birliğin, beraberliğin timsali olmuş bir teşkilatın adı. Biz de bugün bu teşkilatı benimseyip yaşatmak adına şimdiki ticaret hayatımızda, günümüzdeki modern çağda ticaretin, esnaflığın bu ilkeler çerçevesinde hayat bulmasını sağlamak adına bunları öğütleyerek, tavsiye ederek ticaret erbabına bir yol gösterici rehber olarak görmeleri adına bu haftayı kutluyoruz" diye konuştu.

Esnaf ziyaretinin ardında meydanda kurulan kazanlarda vatandaşlara pilav ikram edildi.