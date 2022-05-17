Şanlıurfa'da 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı düzenlendi - Haberler

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi Yusuf Sami Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı ile TÜBİTAK Bilim ve Toplum Dairesi tarafından yürütülen "Eğitim'de İşbirliği Protokolü" kapsamında düzenlenen fuarda 120 öğrenci ile 25 öğretmenin hazırladığı 25 proje okul bahçesinde sergilendi.

Okul Müdürü Mustafa Karael, yaptığı açıklamada, öğrencilerin bir süredir projeler üzerine çalışma yaptığını ve fuarın gün boyu açık olacağını söyledi.