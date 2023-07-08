Şanlıurfa'da 2. Geleneksel Buğday Şenliği düzenlendi

Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de '2. Geleneksel Buğday Şenliği' düzenlendi. Buğdayla hazırlanan yemeklerin sunumunun yapıldığı etkinlikte çiğ köfte yoğuruldu ve yöresel yemekler sergilendi. Halk oyunları gösterileri ve tarihi ören yerini ziyaret eden turistlere ikramlar yapıldı.

ŞANLIURFA'da 12 bin yıllık geçmişiyle 'tarihin sıfır noktası' olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de '2.. Geleneksel Buğday Şenliği' düzenlendi.

Buğdayla hazırlanan yemeklerin sunumunun yapıldığı 'Geleneksel 2. Buğday Şenliği' etkinliğinde sııra gecesi grubunun seslendirdiği türküler eşliğinde çiğ köfte yoğuruldu. Etkinlikte, buğdaydan yapılan yöresel yemekler sergilendi. Halk oyunları ekiplerinin gösteri sunduğu şenlikte tarihi ören yerini dolaşan turistlire çiğ köfte ve buğdayla hazırlanan yemeklerden ikram edildi.

Şenlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Tarihin sıfır noktası olan Göbeklitepe tarihiyle insanlığın başlangıcı konumunda olmasının yanında gastronominin başlangıcı da burada. İlk buğday burada işlendi, ilk buğday burada mayalandı. Buğdayın atası burada, buğdayın serüvenini takip etmek istiyorsak Şanlıurfa'ya gelmeniz gerekiyor. Lezzetlerin serüvenini burada takip edebilirsiniz. Bugün buğdayla yapılan 100'ün üzerinde çeşitli lezzeti sergiliyoruz. Burada bulunan her bir lezzet farklı. Bizler de bu lezzetleri ve tarihimizi ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Bunun yanında müziğimizi, lezzetlerimizi geliştiriyoruz. Bugün 'Buğdayın İlk Evcilleştirildiği Topraklarda 2. Geleneksel Buğday Şenliği'ni düzenliyoruz. Kentimizi her alanda tanıtmaya gayret ediyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.