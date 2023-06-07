Sandıklı Halk Eğitim Merkezi yıl sonu sergisi açıldı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi (HEM) tarafından yıl sonu sergisi açıldı.

Sandıklı HEM'in 2022- 2023 yıl sonu sergisi Belediye Düğün Salonu'nda törenle açıldı. Hayat Boyu Öğrenme Projesi kapsamında HEM kurslarına katılan kursiyerler tarafından yapılan el emeği göz nuru ürünler sergilendi. Sandıklı Gardaş Yarenler tarafından kurs gören minik öğrencilerin halk oyunu gösterisi ile başlayan sergi açılışına Kaymakam Mehmet Sülün'ün yanı sıra Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Alptuğ Ayhan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, HEM Müdürü Osman Gönülseven, kurs öğretmenleri, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Sandıklı HEM Müdürü Osman Gönülseven, "Her yerde, her zaman, herkes için mottosu ile yola çıkan Halk Eğitim Merkezimiz 8 bin kişiye hizmet vermiş bulunmaktadır. Önümüzdeki yıl hedefimiz ise 9 bin kişiye eğitimdir. Sandıklı'da 3 bin 680 kursta yaklaşık 120 alanda kurslar açmış bulunmaktayız. Bunlardan en önem verdiğimiz Aile Okulu Eğitimi kapsamında 72 muhtarımıza, 287 öğretmenimize ve 1800 velimize bu kapsamlarda kurs verdik. Halk Eğitim Merkezlerinin en kritik süreçlerde nasıl emek sarf ettiklerinin anlaşıldığı, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat depremi sonrası, halk eğitim usta öğreticilerimiz ve kursiyerlerimizin emekleri ile yaklaşık 600 parça bebek giysisi ve değişik ürünler üreterek Sandıklı Belediyesi'nin sosyal hizmetler bölümüne teslim ettiler. Spor dalında birçok kurs açtık ve yaklaşık 800 kursiyerimize kurs verdik. KOD Afyon Projesi kapsamında da Halk Eğitimi Merkezi bünyemizde robotik kodlama, resim ve müzik atölyelerimiz de inşallah açılacaktır. Vatandaşlarımızın tüm talebine karşılık veren, hiçbir vatandaşımızı kapıdan gördermemenin verdiği mutluluğu yaşıyoruz. Burada da kursiyerlerimizin bir yıl boyunca yapmış olduğu yaklaşık 3 bin parçadan oluşan el emeği göz nuru bizzat kursiyerlerimizin el emeği olan ürünleri sergiliyorlar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi. Protokol üyelerinin sergileri gezmesi ile program sona erdi. (DHA)