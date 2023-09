Bu yıl ikincisi düzenlenen Sancaktepe Kültür Buluşması, başladı. Sancaktepe Meydan Park etkinlik alanındaki organizasyon Sancaktepe Belediyesi ve ilçe STK'ların iş birliğiyle düzenleniyor. Birçok ilin yöresel lezzetini tanıttığı etkinliği ilk gününde renkli görüntüler oluştu. 1 Ekim'e kadar sürecek olan etkinlikte her akşam yöresel oyunlar oynanıp, konserler de düzenlenecek. 27 hemşehri derneğinin stantlarının bulunduğu buluşmada, yöresel ürünler, yemekler ve kıyafetler alana gelen ziyaretçilere tanıtılıyor. Açılışa katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ve beraberindekiler stantları tek tek ziyaret ederek yöresel lezzetleri tattı, sohbet etti. Sancaktepe'de bulunan dernekleri buluşturarak güzel bir kültür şöleni yaşatıldığını belirten Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Sancaktepe'de bu güzel ve renkli organizasyonu ikinci kez hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Belediyemiz ve STK'ların ortaklığında kültürlerimizi bir araya getirerek kaynaştırmak adına hemşehri dernekleri buluşmasının ikincisine imza attık. Amacımız bu buluşmayı her yıl geleneksel hale getirmek. Derneklerimizle zaten sürekli iletişim halindeyiz. Bizler üzerimize düşen ne varsa yerine getirmeye her zaman hazırız. 3 gün boyunca sürecek buluşmamıza katılan dernek başkanlarımıza, yöneticilerine, vatandaşlarımıza çok teşekkür ederim" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat