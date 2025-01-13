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Sanatseverler 'Pembe Bulutların Üstünde' Sergisiyle Buluştu

Sanatseverler 'Pembe Bulutların Üstünde' Sergisiyle Buluştu
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Chi Art Gallery'de açılan 'Pembe Bulutların Üstünde' sergisi, birçok sanatçının eserlerini bir araya getirerek izleyicilere farklı duygular yaşatmayı hedefliyor. Kurucu Direktör Çiğdem Özdemir, serginin ironik bir anlatımla dolu olduğunu belirtti.

Ressam Beyza Boynudelik, Eyhan Çelik, Tuba Geçgel, Alla Güner, Elifko, Horasan, Candan İşcan, Deniz Pireci, Hüseyin Rüstemoğlu, Ege Subaşı, Deniz Varlı ve Damla Yalçın'ın eserlerinin yer aldığı "Pembe Bulutların Üstünde" sergisi, Chi Art Gallery'de sanatseverlerle buluştu.

Chi Art Gallery Kurucu Direktörü Çiğdem Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, serginin kendi içinde bir ironiyi de tartışmaya açtığını belirterek, "İyicil şeyleri tahayyül edebileceğimiz, sezgi üzerinden şekillenen bir sergi. Dengede kalmaya çalıştığımız, ironiyi koruduğumuz, o ironiden beslendiğimiz, ikiliklerin yer aldığı bir hikayenin parçası oldu." dedi.

Sergideki eserleri değerlendiren Özdemir, şöyle devam etti:

"Elifko'nun dijital işinde bir yalnızlık söz konusu. Bu kadar büyük kalabalıklar içinde kendi başımıza kalmamız ve bu yalnızlığın içinde kendi yolumuzu bulmamızı ifade ediyor. Bulutların üstündeki bir yalnızlık hali. Elinde tuttuğu çiçeklerde gözler var. Bu gözler aslında o yalnızlığı görmeye ve göstermeye çalışan, aynı zamanda yalnız olmadığını da belki referans veren bir hikaye."

"Geniş bir kitleye hitap eden keyifli bir sanat alanı yarattık"

Özdemir, Candan İşcan'ın eserine ilişkin, "Her şey büyük bir kutlama ve nefes kesici bir partiyken mumları yanan ama eriyen akan bir pastayı konu alıyor." diyerek, "Aslında iyi gibi görünen ama kestirilemez hikayeleri ele alan belirsizlik hali. Üstünde mumlar yanarken kimsenin üflemediği ama kutlamayı da hatırlatan bir iş. İkilik hali var bu resimde." ifadelerini kullandı.

Chi Art Gallery ile ilgili ise Özdemir, başlangıçta farklı disiplinde çalışan sanatçılardan biriktirdikleri koleksiyonu sergileme hayaliyle yola çıktıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Anadolu Yakası'nda genç ve alternatif galeri olmaması, bu işi daha genç ve daha naif bir yerden yapabilme hayali bizi alternatif bir galeri mekanı oluşturmaya teşvik etti. İçerisinde küçük, büyük eserlerin olduğu, geniş bir kitleye hitap eden keyifli bir sanat alanı yarattık. Bugün Anadolu Yakası'nda düzenli sergi yapan çok disiplinli alternatif sunan birkaç galeriden biriyiz. Sanatçılarımızın üretimleriyle, büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz."

Sergi, 21 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Kültür Sanat
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