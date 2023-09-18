Sanatçıya Müzeden Para İadesi Emri

Danimarkalı bir sanatçı, müzeye teslim ettiği boş tuvallerin ön ödemesini iade etmek zorunda kaldı. Sanat projesi olarak tasarlanan bu olayda, sanatçıya mahkeme tarafından masraflardan geri kalan parayı iade etme emri verildi.

"Parayı Al ve Kaç" adını verdiği projenin parçası olarak bir müzeye iki boş tuval teslim eden Danimarkalı bir sanatçının, ön ödeme olarak aldığı yaklaşık 500.000 kronu (67.000 euro) müzeye iade etmesi emredildi.

Aalborg'daki Kunsten Müzesi, sanatçı Jens Haaning’den 2021'de iki eserini kağıt parayla yeniden üretmesini istemişti.

Haaning bunun yerine müzeye boş tuvaller teslim etti ve "Eser, benim onların parasını almamla ilgili" dedi.

Mahkeme şimdi sanatçının masraflardan geri kalan parayı iade etmesine hükmetti.

Sanat projesi, Danimarka ve Avusturya'daki maaşlara ilişkin bir dışavurum olarak tasarlanmıştı.

Haaning’in boş tuvaller teslim etmesinin ardından Kunsten Müzesi, sanatçıdan yaklaşık 534.000 kron (71.635 euro) tutarındaki tüm parayı iade etmesini istedi ancak Haaning bunu reddetti.

Uzun bir hukuki mücadelenin ardından Pazartesi günü Kopenhag Mahkemesi, 58 yaşındaki Haaning'e müzeye 492.549 kronu iade etmesini emretti.

Müze müdürü Lasse Andersson, 2021 yılında iki boş tuvali ilk gördüğünde kahkaha attığını, her şeye rağmen eserleri sergilemeye karar verdiğini söyledi.

Andersson, 2021'de BBC’ye, "Küratör ekibimi ve beni biraz kızdırdı, ama aynı zamanda güldüm de çünkü gerçekten komikti" dedi.

Kararın ardından Haaning, bir internet sitesine davayı temyize taşımayı planlamadığını söyledi.

"İşim açısından iyi oldu ama aynı zamanda beni ne yapacağımı bilmediğim, yönetilmesi zor bir duruma da soktu."

Haaning Pazartesi günü TV2 Nord'a yaptığı açıklamada, müzenin olay nedeniyle reklamının yapıldığını, bunun sonucunda da kendisine yaptıkları ödemeden çok daha fazlasını kazandıklarını söyledi.