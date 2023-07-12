Sanatçılar Aizanoi Antik Kentini resmetti

KÜTAHYA - Kütahya Valiliği, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Kültür ve Sanat Derneği iş birliğiyle Kütahya Belediyesi fuaye alanında düzenlenen "Sanatçı Gözüyle Aizanoi" temalı resim sergisi, Kütahya Valisi Ali Çelik ve Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ın katıldığı törenle açıldı.

Belediye Başkanı Alim Işık, "Bir başka benzeri yok bu şehrin. Nitekim dünyanın bu konuda görevlendirmiş olduğu kuruluşu olan UNESCO'nun tescillediği ve Türkiye'de zanaat ve halk sanatları alanında ilk kez bu tescili alan bir şehrin bireyleri olarak, yöneticileri olarak bu şehre sahip çıkalım. Aizanoi bunun da üzerinde bu bölgeye, bu ülkeye değer katan çok önemli bir varlığımız. Başta Sayın Valimiz olmak üzere kazı çalışmalarına destek olan değerli hemşehrilerimize de bu değeri daha çok tanıtma konusunda gösterdikleri çalışma için teşekkür ediyorum. Sanatçılarımıza ayrı bir teşekkürümüz olması lazım. Düşünüp, bunu görev kabul edip, onu kağıda dökmek, fırçaya dökmek, resim haline getirmek ayrı bir özellik. Böyle bir şehrin Belediye Başkanı olarak görev yapmanın haklı gururunu ve onurunu yaşadığımı, bunu da her fırsatta dile getirmeye devam edeceğimi sizlerle paylaşmak isterim. Bu şehre şehrül-emin olmak, valilik yapmak, sanatçılık yapmak ayrı bir değer. Katılımlarınız için teşekkür ediyorum, hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

KÜSAD Başkanı Bayram Yıldız ise bir yıllık hazırlık sonucu sergilenen 68 eserin 48 sanatçıya ait olduğunu belirtti. Serginin bir hafta boyunca Kütahya Belediyesi fuaye alanında sergileneceğini ve daha sonra 6 büyükşehir ile Efes, Side, Kuşadası, Manavgat ve Kapadokya gibi ören yerlerinde sergileneceğini kaydetti.