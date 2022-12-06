Sanatçı Zeki Müren 91. doğum gününde konserle anıldı Kültür Sanat Haberleri Türk müziğinde, unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan "Sanat Güneşi" Zeki Müren, 91. doğum gününde, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konserle anıldı. Türk müziğinde, unutulmaz sesi ve yorumuyla iz bırakan "Sanat Güneşi" Zeki Müren, 91. doğum gününde, Muğla'nın Bodrum ilçesinde konserle anıldı. Bodrum Belediyesince Herodot Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, Didem Kasal Esentürk, piyanist Zafer Çebi ve caz orkestrası eşliğinde Zeki Müren'in sevilen eserlerini seslendirdi. Anma etkinliğinde, zaman zaman Müren'in sesinden şarkılar da dinletildi. Şarkı aralarında 24 Eylül 1996'da hayatını kaybeden sanatçının yaşamından ve sanatından kesitlerin de sunulduğu caz konserini, çok sayıda sanatsever izledi. Kaynak: AA / Kültür Sanat Zeki Müren Bodrum Muğla Kültür Sanat Haberler

Haberler ›› Kültür Sanat ›› Sanatçı Zeki Müren 91. doğum gününde konserle anıldı - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.