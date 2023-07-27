Sanatçı Yılmaz Gruda İçin Tören Düzenlendi

93 YAŞINDA hayatını kaybeden sanatçı Yılmaz Gruda için, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde tören düzenlendi. Törenin yapıldığı salonun boş olması dikkat çekti. Düzenlenen törenin ardından Yılmaz Gruda'nın cenazesi, Şakirin Camii'ne götürüldü.

Yılmaz Gruda, yakalandığı virüs sonrası böbrek yetmezliği ve yaşlılığa bağlı rahatsızlıklar nedeniyle bir süredir özel hastanede tedavi görüyordu. Gruda için, Üsküdar Müsahipzade Celal Sahnesi'nde veda töreni düzenlendi. Törene Zafer Algöz, Ahmet Kural başta olmak üzere birçok oyuncu ile ailenin yakınları katıldı. Törenin düzenlendiği salonun boş olması dikkat çekti. Oyuncu Ahmet Kural, "Türk halkının başı sağolsun Yılmaz ağabeyimizi, ustamızı son yolculuğuna uğurlayacağız. Üzgünüz diyecek birşey yok " şeklinde konuştu. Alkışlar eşliğinde Musahipzade Celal Sahnesi'nden uğurlanan Gruda'nın cenazesi, cenaze namazının kılınması için Şakirin Camii'ne götürüldü. Gruda'nın cenazesi Karacaahmet Mezarlığında toprağa verilecek.