Sanatçı Tülin Serpen'in 60 Yıllık Sanat Hayatı Mine Sanat Galerisi'nde Sergilenecek

Sanatçı Tülin Serpen'in 60 yılı aşkın sanat hayatında ürettiği çeşitli dönemlerine dair örnekler sanatseverlerin karşısına çıkacak. Mine Sanat Galerisi'nden yapılan açıklamaya göre, 'Dönemler: Sanatta 60 Yıla Saygı' solo sergisi, 7-24 Haziran arasında galeride görülebilecek.

Sanatçı Tülin Serpen'in 60 yılı aşkın sanat hayatında ürettiği çeşitli dönemlerine dair örnekler sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Mine Sanat Galerisi'nden yapılan açıklamaya göre, "Dönemler: Sanatta 60 Yıla Saygı" solo sergisi, 7-24 Haziran arasında galeride görülebilecek.

Bedri Rahmi Eyüboğlu, Neşet Günal ve Özdemir Altan'dan eğitim alan Serpen, 1960'lı yıllarda başladığı sanatsal yolculuğunda, Aya İrini'de 1982'de düzenlenen "Günümüz Ressamları Sergisi", Beyoğlu Sanat Galerisi'ndeki "Savaştan Döndüm 1" adlı pek çok çalışmaya imza attı.