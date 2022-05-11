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Sanatçı Orhan Hakalmaz Kayseri'de konser verdi

AA - Ramazan Kaya - Kültür Sanat
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Sanatçı Orhan Hakalmaz Kayseri'de konser verdi

Mili Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması final programında sanatçı Orhan Hakalmaz sahne aldı.

KAYSERİ (AA) - Mili Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması final programında sanatçı Orhan Hakalmaz sahne aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Talas Belediyesinin de desteğiyle Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışmasında finale kalan 13 öğrenci yarıştı. Sanatçı Hakalmaz'ın da jüri üyeleri arasında yer aldığı programda gençler yeteneklerini sergiledi.

Gençlerin ardından sahne alan Orhan Hakalmaz, sevilen türkülerini seslendirdi. Salonu dolduran izleyiciler de Hakalmaz'a eşlik etti.

Gece, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.

AA / Ramazan Kaya - Kültür Sanat

Türk Halk Müziği, Orhan Hakalmaz, gençlik, Kayseri, Kültür Sanat, Haberler

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