Sanatçı Orhan Hakalmaz Kayseri'de konser verdi

KAYSERİ (AA) - Mili Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Kayseri Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışması final programında sanatçı Orhan Hakalmaz sahne aldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Talas Belediyesinin de desteğiyle Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen, Liseler Arası Türk Halk Müziği Solo Ses Yarışmasında finale kalan 13 öğrenci yarıştı. Sanatçı Hakalmaz'ın da jüri üyeleri arasında yer aldığı programda gençler yeteneklerini sergiledi.

Gençlerin ardından sahne alan Orhan Hakalmaz, sevilen türkülerini seslendirdi. Salonu dolduran izleyiciler de Hakalmaz'a eşlik etti.

Gece, yarışmada dereceye giren öğrencilere çeşitli hediyeler verilmesinin ardından sona erdi.