Sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, "Erzincanfest 2022" kapsamında konser verdi Sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği "Erzincanfest 2022" kapsamında sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahneye çıktı. Sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği "Erzincanfest 2022" kapsamında sanatçı Mustafa Yıldızdoğan sahneye çıktı. Yıldızdoğan, Cumhuriyet Meydanı'nda verdiği konserde sevilen parçalarını seslendirdi. Canlı performans sergileyen Yıldızdoğan, zaman zaman şarkılarını hayranlarıyla söyledi. Vali Mehmet Makas, konser öncesi kalabalığa hitaben, sosyal ve kültürel etkinliklerle dolu "Erzincanfest 2022"nin her kesime hitap ettiğini ifade etti. Konsere Belediye Başkanı Bekir Aksun, 3. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala ile vatandaşlar katıldı. AA / Barış Yalçınkaya - Kültür Sanat Kültür Sanat Güncel Haberler

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