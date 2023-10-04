Sanatçı, Mimari Mirasımızı Sergiliyor

Sergi, 6 – 22 Ekim tarihleri arasında görülebilir.

24 adet tablosunu sergiliyor

Mimari ile resmi tuvalde buluşturan sanatçı, sergisinde mimari mirasımız olan, yüzyıllara meydan okuyan görkemli yapıları; yüce ruhları, çağlarını yansıtan ve nefes kesen duruşlarıyla tuvaline yansıttığı 24 adet yağlı boya tablosunu sergiliyor.