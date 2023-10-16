Sanatçı Leyla Aslan, Atatürk portresini ipliklerle resmetti

TUNAKAN YILDIRIM

İstanbul'da yaşayan sanatçı Leyla Aslan, iplik kullanarak yaptığı Atatürk portresini Safranbolu'da açılan sergide sanatseverlerin beğenisine sundu. Mimari yapılar ve film afişlerini ipliklerle resmeden Aslan, yaklaşık 2 aylık çalışmayla özel ipliklerden Atatürk'ün portresini yaptı.

Safranbolu'da 7. Safran Festivali kapsamında 'Cumhuriyet'in 100. Yılına Hatıra' adlı resim sergisi açıldı. Mimari yapılar ve ünlü sanatçıların portrelerini metalik iplikler kullanarak resmeden sanatçı Leyla Aslan, yine metalik iplik kullanarak yaklaşık 2 aylık çalışma ile oluşturduğu Atatürk portresini sergide sanatseverler ile buluşturdu. Serginin açılışını yapan Safranbolu Belediye Başkanı Mimar Elif Köse, portreyi dikkatle inceleyerek çok beğendiğini belirtti. Portreye sergiyi gezen sanatseverler de yoğun ilgi gösterdi. Aslan, şunları söyledi:

"İPLİKLE RESİM YAPIYORUM"

"Resim yapıyorum ama ressam değilim. Çalışmalarımda resmin çok etkisi var. Nakış malzemelerini kullanarak iplikle resim yapıyorum. İplikle resim yapma fikri, denemelerle başlamadan önce farklı materyaller kullanmak istiyordum. İplikle denediğim çalışmalar bir süre sonra mimari nakış diye tasarladığım mimari tasarımlar yapılmaya başladıktan sonra gelişmeye devam etti. Önce mimari yapılar ve film afişleri yaparak sonrasında portreye geçtim. Son olarak atölyede ünlü ressamların, çok popüler ya da popüler olmayan, bizlerin çok sevdiği resimlerini iplikle yorumluyoruz."

"CUMHURİYET KADINI OLARAK EN BÜYÜK AMACIM"

Metalik iplik kullanarak yaptığı Mustafa Kemal Atatürk portesinin 2 ay sürdüğünü belirten Leyla Aslan, şöyle devam etti:

"3 aylık bir alma aslında 2 aya sığdırmaya gayret ettim. 7'inci Safran Festivali'ne kısa bir süre vardı ve biraz fazla mesai harcayarak bu işi bitirmedim. İplikler özel, nakış diye tabir ettiğimiz iplikler değil, daha çok metalik iplikler kullandım. Çok fazla renk var portrede, sayısını hatırlamıyorum ama 25'in üzerinde renk değişimi yapılıyor. 100. yılın çok önemli, hepimizin üstüne düşen görevler var bir vatandaş olarak. Atatürk ilkelerine sahip çıkmak ve bunu hayatımızda da uygulamak, sadece heykel resmi tabii ki değil. Özellikle bir Cumhuriyet kadınının olarak kalması en büyük amacım. Portre de Safranbolu'ya bir hediye olarak kalacak, çok mutluyum."