Sanatçı Ersan Kay, Fatih Terim'i resmetti

Sanatçı Ersan Kay, futbol dünyasından birçok ismi yağlı boya ile resmetmeye devam ediyor. Bu kez tecrübeli teknik adam Fatih Terim için bir çalışma yaptı ve Terim'in kazandığı UEFA Kupası'na da resimde yer verdi. Fatih Terim'in resmi görmesinin ardından duygulandığı ve çalışmayı beğendiği belirtildi.

Fatih Terim ve ailesi için Ersan Kay'dan özel tablo takdimi

UĞUR DEMİRKIRDI / LOZAN-İSVİÇRE,(DHA)- Sanatçı Ersan Kay, futbol dünyasından birçok ismi yağlı boya ile resmetmeye devam ediyor.

Çocukluğundan bu yana yaptığı 'akrilik painting' çizimlerle spor dünyasından önemli isimleri resmeden Ersan Kay, bu kez tecrübeli teknik adam Fatih Terim için bir çalışma yaptı. Fatih Terim ve ailesini tabloya yansıtan Ersan Kay, tecrübeli teknik adamın kazandığı UEFA Kupası'na da resimde yer verdi.

Kay, İsviçre ile Türkiye'nin 2008 yılındaki kadrolarının deprem bölgelerindeki altyapılar için karşı karşıya geldiği replay mücadelesi öncesinde tecrübeli teknik adama hediyesini teslim etti.

Fatih Terim'in resmi görmesinin ardından duygulandığı dikkat çekti. Tecrübeli teknik adam, yapılan çalışmayı çok beğendiğini söyledi. Öte yandan Ersan Kay'ın Fatih Terim ve ailesi için yaptığı özel çalışma, açık arttırmayla alıcısını buldu. Tabloyu satın alan kişi, daha sonra bu eseri yapan Kay'dan Fatih Terim'e takdim etmesini istedi.