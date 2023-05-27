Sanatçı Ege'den Cumhurbaşkanlığı Seçimi Öncesi Atatürk Paylaşımı

Sanatçı Ege, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesinde, Atatürk’ün yapay zeka ile hazırlanmış, 19 Mayıs 2023 mesajını ve bu mesajı okuyan gençlerin yer aldığı bir video paylaştı.

Sanatçı Ege, Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi öncesinde, Atatürk'ün yapay zeka ile hazırlanmış, 19 Mayıs 2023 mesajını ve bu mesajı okuyan gençlerin yer aldığı bir video paylaştı.

Ege videoyu; "İzlerken anladım ne kadar özlediğimi, gözlerim doldu. Bir babanın sevgisi, şefkati, beklentisi…Cumhuriyet çocuklarına bıraktığı en kutsal mirası…" mesajıyla paylaştı.

Paylaşılan videoda bulunan gençlerin okuduğu mesaj şöyle:

"Değerli evlatlarım; bugün aranızda olamasam da, kurmuş olduğum Cumhuriyeti, en iyi şekilde temsil ettiğinizi biliyorum. Her birinizle gurur duyuyorum. Umudunuzu asla kaybetmeyin. Unutmayın! Bütün ümidim gençliktedir!"