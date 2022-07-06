Sanatçı Ajda Pekkan'dan caz sanatçısı Gencer'e ziyaret
AA - Ali Ballı - Kültür Sanat
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Sanatçı Ajda Pekkan, müzisyen caz müzik sanatçısı Bozkurt İlham Gencer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Sanatçı Ajda Pekkan, müzisyen caz müzik sanatçısı Bozkurt İlham Gencer'i tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.
Bodrum ilçesinde oğlu müzisyen Bora Gencer ile yaşamını sürdüren 99 yaşındaki Bozkurt İlham Gencer, rahatsızlanması üzerine ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ünlü sanatçı Pekkan, usta caz müzik sanatçısı Gencer'i hasta yatağında yalnız bırakmadı.
Sanatçı ve oğlu Bora Gencer'e geçmiş olsun temennisinde bulunan Pekkan, bir süre sanatçılarla sohbet edip sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
İlham Gencer'in 30 Ağustos'ta 100 yaşını dolduracağı öğrenildi.
AA / Ali Ballı - Kültür Sanat