Sanat Zamanı sergisi Türk ve İslam Sanatları Müzesi'nde açıldı

Alanında tanınmış hat ve tezhip sanatçılarının hazırladığı 'Sanat Zamanı' sergisi, Türk ve İslam Sanatları Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu. Küratörlüğünü Kadriye Bayraktar'ın üstlendiği sergide, Perdah Sanat Atölyesi Grubu'nun 55 özgün eseri yer alıyor.

Alanında tanınmış hat ve tezhip sanatçılarının hazırladığı "Sanat Zamanı" sergisi, Türk ve İslam Sanatları Müzesi'nde sanatseverlerle buluştu.

Küratörlüğünü Kadriye Bayraktar'ın üstlendiği sergide, Perdah Sanat Atölyesi Grubu'nun 55 özgün eseri yer alıyor.

Sergi açılışında AA muhabirine açıklamada bulunan Bayraktar, 2018'den beri Perdah sanat olarak çalışmalarına devam ettiklerini, bugün de o çalışmaların sonuçlarını sunduklarını söyledi.

Bayraktar, her bir eserin kendi içerisinde hikayesi olduğuna değinerek, "Burada ilk kez QR kodu sistemi de denedik. Eserlerin İngilizce ve Arapça anlatımlarına QR kodlarını okuyarak ulaşabilecek ziyaretçilerimiz. Çalışmalarımızda yeni bakış açıları ve özgün bakışlar getirmeyi önemsiyoruz." diye konuştu.

Sergide sanatçılar Ayşenur Aksu, Ayşenur Ertem, Ayşenur Serin, Büşra Akkuş, Derya Kaya, Elif Çetintaş, Emine Aksu, Fatma Çevik, Gülsüm Aksu, Hümeyra Şaşmaz, Kıymet Baran, Nuran Yıldız, Nursel Ekşi, Sevgi Akyüz, Şenay Şentürk, Yıldız Dursun, Zehra Artuç ve Zeynep İbaçoğlu'nun eserleri yer alıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle, Uluslararası İmam Hatip Mezunları Derneğinin öncülüğünde düzenlenen serginin paydaşları arasında Üsküdar Belediyesi ve Türk İslam Eserleri Müze Müdürlüğü yer alıyor.

"Sanat Zamanı" sergisi, 17 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.