Sanat Dünyasından İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki

Sanat dünyasından ünlü isimler, İsrail'in abluka altındaki Gazze'ye yönelik yoğun saldırılarına tepki gösterdi.

Türkiye'den ve dünyadan pek çok sanatçı, Gazze Şeridi'ndeki sivil vatandaşların evlerini hedef alarak, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu binlerce sivil Filistinlinin ölümüne neden olan saldırılara ilişkin sosyal medya hesaplarında paylaşımlar yaptı.

Yusuf İslam, Angelina Jolie, Sami Yusuf, rapçi Macklemore, Filistinli yönetmen kardeşler Arab ve Tarzan Nasser, Filistinli şarkıcı Nai Barghouti, komedyen Bassem Youssef, Tunuslu şarkıcı Emel Mathlouthi, dünyaca ünlü model Bella Hadid'in babası, tasarım sanatçısı Mohamed Hadid, Mısırlı şarkıcı ve oyuncu Tamer Hosny ve Mısırlı aktör Ahmed Helmy Filistin halkına destek verdi.

Lübnanlı, özgürlük şarkılarıyla bilenen şarkıcı Julia Boutros, yaşananlara iilişkin, "Filistin'de her gün çocuklar, kadınlar, ebeveynler de dahil olmak üzere yüzlerce masum Filistinli sivili öldürüyorlar ve dünya da buna şahit oluyor. Peki nereye kadar? Artık hikayeyi anlatan onlar olmayacak. Biz anlatacağız. Her özgür insan da yaşananları bizimle birlikte anlatacaktır." ifadelerini kullandı.

Komedyen Goubran Bahou, İngiltere İçişleri Bakanı Suella Braverman'ın bazı durumlarda Filistin bayrağı sallamanın yasal olmayabileceğine ilişkin yorumlarına dikkati çekerek, Filistin bayrağını Londra'nın ikonik kulesi Big Ben'e yansıtarak Filistin ile dayanışma gösterdi.

"Her saniye çocuklar ölüyor Filistin'de"

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Gökten ışık yağmuru gibi bombalar yağıyor gece vakti bir şehre. Her saat yüzlerce suçsuz çoluk çocuk can veriyor bomba yağmurunda. Bir aydır bunu seyrediyoruz. Çıkmıyor akıldan. Dayanamıyorum. Durun, ne olur durun." çağrısında bulundu.

Ünlü müzisyen, Türkiye'nin yanı sıra Almanya, Norveç, Macaristan, Belçika ve Hollanda'da vereceği konser programını da paylaşarak, şunları kaydetti:

"Her saniye çocuklar ölüyor Filistin'de. Oslo'da bir müzisyen, benim konserimi boykot etme çağrısında bulunmuş. Sebep? Barıştan yana olmam herhalde. Programda Bach'ın 'Goldberg Çeşitlemeleri' eseri var. Yani bu arkadaş, bir yandan Bach'ı da boykot ediyor. Tebrik ederim kendisini! Düşünsün, 24 bin ton bomba Oslo'ya düşse, binlerce suçsuz sivil insan ölse? Haritayı ters çevirsin. Hayatında bir kere olsun, kendini Orta Doğu'da doğmuş bir çocuğun yerine koysun. Bazı müzik blog yazarları da onun gönderisini alıntılamış, haber yapmış. Bu artık anlamamak değil, anlamayı istememek!"

Barıştan yana olanların işinin zor olduğunu ifade eden Say, "Bu dünya kötü siyasetçilerin elinde bu hale geldi. İsviçre'de, Norveç'te konserlerimi iptal ettirerek istediklerini elde edemeyecekler. Zavallılık bu! Biz ne politikacıyız, ne asker. Müzisyeniz. İnsandan, barıştan, yaşamaktan ve özgürlükten yanayız." ifadelerine yer verdi.

"Burada öldürülen çocukları konuşuyoruz"

Besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu, Filistinli masumların öldürülmesine tepkisini, "Burada bir insanlık krizini, insanlığın geleceğini konuşuyoruz. Burada hakkı yenmiş bir milleti, öldürülen çocukları konuşuyoruz. Henüz medeni olamamış bir ülkeden bahsediyoruz. Bunların binde birini Türk milleti yapsa bize ne hakaretler ederlerdi." sözleriyle aktardı.

Şarkıcı Tarkan, X hesabındaki paylaşımında İsrail'in Filistin'deki masum insanlara yönelik saldırılarına devam ettiğine dikkati çekerek, "Gazze'ye ağır bombardımanlar devam ediyor. Masum siviller, çocuklar öldürülüyor ve dünya sessizce izliyor bu vahşeti. İnsanlık adına çok üzücü ve utanç verici." değerlendirmesinde bulundu.

Oyuncu Haluk Piyes, Instagram sayfasında Filistinlilere destek vererek, "Hakikat galip gelecektir ama bu katliama destek veren ve sessiz kalan tüm seyircilere iyi bakın, asla unutmayın." ifadelerine yer verdi.

Senarist ve oyuncu Cem Gelinoğlu, İsrail'in bir soykırım yaptığını belirterek, "İsrail'in, dünyanın gözü önünde insanlık dışı, vahşi bir soykırım yapması her gün yüreğimi kanatıyor, kabul edemiyorum. Allah'ın gazabı bunun sorumlularının üzerinde olsun." paylaşımını yaptı.

İngilizce bir video yayınlayarak Gazze için destek çağrısında bulunan oyuncu Deniz Uğur da "İslam, bir dinin ötesindedir. Allah'ın yarattığı her varlığı kapsayan yüce bir nur felsefesidir. Kolaylıkla söyleyebiliriz ki, şu anda deneyimleyebildiğimiz cihattır. Bu sancılı bir süreç ama sonu aydınlık. Lütfen hak ile kalın." ifadelerini kullandı.

Haluk Levent, Sinan Albayrak, Yasemin Sakallıoğlu, Burak Özçivit, Alişan, Demet Akalın, Çağla Şikel, Ece Erken ve Sinan Akçıl da Filistin'e destek paylaşımları yapan ünlü isimler arasında yer aldı.