Samsunlu Öğrenciler, 'Sıfır Atıkla Sanat Yarışması'nda Türkiye Birincisi Oldu

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Samsun Sema Cengiz Büberci Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, 'Akımın Mimarı' adlı eserleriyle Türkiye birincisi olmanın mutluluğunu yaşadı. Yarışmada öğrencilere birincilik ödülü olarak 30 bin TL verildi.

Samsunlu öğrencilerden "Sıfır Atıkla Sanat Yarışması"nda Türkiye birinciliği

SAMSUN - Samsun Sema Cengiz Büberci Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Akımın Mimarı" adlı eserleriyle Türkiye birincisi oldu.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, Mersin İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde ve Mersin Ticaret ve Sanayi Odası desteğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Sıfır Atıkla Sanat Yarışması"nda Samsun'dan büyük bir başarı geldi. İlkadım ilçesinde eğitim veren Sema Cengiz Büberci Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, "Akımın Mimarı" adlı eserleriyle Türkiye birincisi oldu. Okulun öğrencilerinden Naz Şevval Aktürk, Umutnaz Duran, Berra Sena Tekin ve Aleyna Arıcı'dan oluşan ekip, danışman öğretmenleri Feryal Özlem Bozkurt ve Emine Başar Gözütok rehberliğinde yarışmaya hazırlandı. Öğrenciler, birincilik ödülü olarak 30 bin TL kazandı.

Öğrencilere karne töreninde ödüllerini İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Turgut takdim etti. Öğrenciler eserlerini yaklaşık 2 ayda yaptıklarını, geri dönüşüm malzemesini kullandıklarını ve birinci oldukları için mutlu olduklarını söylediler. Yarışmada elde edilen bu önemli başarı, hem okulda hem de şehir genelinde büyük gurur yaşattı. Yetkililer, öğrencilere ve öğretmenlerine teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FURKAN ABREK ÜNAL - Kültür Sanat
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