Samsunlu Aile Ney ile Müzik Yolculuğuna Çıkıyor

Samsun'da öğretmenlik yapan Necla ve Üzeyir Karaca çifti, çocuklarıyla öğrendikleri ney üflemeyi daha da geliştirip ailece sahne almak istiyor.

İngilizce öğretmeni Necla Karaca, sesini çok sevdiği neyi öğrenmek için 2006 yılında girişimde bulundu, işleri ve evlilik süreci araya girince bu isteği yarım kaldı.

Sınıf öğretmeni Üzeyir Karaca ile evlenip 2 çocuk sahibi olan Necla öğretmen, eşine 3,5 yıl önce yarım kalan hayalinden bahsetti.

Daha sonra Karaca ailesi, o dönem yaşadıkları İstanbul'da neyzen Cemil Baştürk'ten ders aldı.

Memleketleri Samsun'a tayin isteyerek 6 ay önce kente gelen çift, İlkadım Belediyesi Türk İslam Sanatları Merkezi'nde çocuklarıya 3 aydır ney eğitimi alıyor.

"İnsanda bağımlılık yapıyor"

Necla Karaca, AA muhabirine, ailesiyle 3,5 yıldır ney üflemekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Birbirlerine ney üflerken yardımcı olduklarını anlatan Karaca, "Bizim ailemizin en küçüğü Dilruba, en güzel ney üfleyenimiz. Bakıyorsun, sen yapamıyorsun ama çocuk orada 5 dakikada yapıyor. 'Çocuğun yaptığını ben de yapabilirim' diyorsun, bu defa hırslanıp sen de yapıyorsun. Gerçekten ney farklı bir enstrüman. Neye bir başladınız mı bırakamazsınız o ayrı bir aşktır. İnsanda bağımlılık yapıyor." ifadelerini kullandı.

Eşinin ilk başlarda isteksiz başladığını, şu anda ise bırakmak istemediğini dile getiren Karaca, şunları kaydetti:

"Ruhu dinlendiriyor, dinginleştiriyor, insana huzur veriyor. Ödevlerine çalışırken de mutlu oluyorsun. Farklı bir enstrüman. Eşim de öğretmen, ben de öğretmenim, yoruluyoruz. Yorgun argın geliyoruz ama çoğu zaman ney üflemeden de o günü bitirmiyoruz. Bizim bu sevdamız, 'bitmez' diye düşünüyorum. Biz böyle devam ederiz. Belki ileride bizi sahnelerde de görürsünüz. Biz bu işi seviyoruz."

"Evin her bir bölümünden güzel ney sesleri geliyor"

Üzeyir Karaca ise ney sesinin kulağına hoş geldiğini ancak üfleyebilme konusunda ilk başlarda tereddüt yaşadığını anlattı.

Kızının kendisine çok destek olduğunu vurgulayan Karaca, neyde öğrendiği metotlar ile sınıfındaki öğrencilere de flüt çalmayı öğrettiğini dile getirdi.

Karaca, neyin kendisine ve ailesine huzur verdiğine işaret ederek, "Dışarıdan geldiğimde evin her bir bölümünden güzel, hoş ney sesleri geliyor. Hemen içeri girip ben de onlara iştirak ediyorum, yorgunluğumu unutuyorum. Ney bize dinlenme havası oluşturdu." dedi.

10 yaşındaki Dilruba Duru Karaca ise küçük yaşta başladığı neyi hızlıca kavradığını ve İstanbul Üniversitesi Osmanlı Dönemi Müziği Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde konsere katıldığını belirterek, "Konserde Mustafa Tahralı, Mutlu Torun ve birçok müzisyen vardı. Bu müzisyenlerle çalıştım ve bana hediyeler verdiler. Bana bu serüvenimi anlatmamı istediler, onlara anlattım ve çok şaşırdılar." ifadesini kullandı.

"Aile üyelerimle beraber neydeki zorlukları aşıyoruz"

Ailece ney çalmaktan mutluluk duyduğunu bildiren Karaca, "Aileme göre daha iyi çalıyorum diye düşünüyorum. Ailem bir yanlış yaptığında, onları diğer odadan uyardığım da oluyor. Onlara yardım ediyorum. Aile üyelerimle beraber neydeki zorlukları aşıyoruz." şeklinde konuştu.

14 yaşındaki Ahmet Barbaros Karaca da 8 yıldır piyano çaldığını, kendini geliştirerek profesyonelleştiğini ve uluslararası sınavlara katıldığını kaydetti.

Daha sonra neye yöneldiğini aktaran Karaca, "Ney serüvenim biraz kolay oldu. Çünkü hem hocam iyiydi hem de ailemin desteği iyi oldu. Ailemle bir konsere katılmak, birlikte çalmak çok istiyorum." dedi.