SAMSUNDOB'un Çocuk Korosu Yarın Sahne Alıyor

SAMSUNDOB'un Çocuk Korosu Yarın Sahne Alıyor
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Samsun Devlet Opera ve Balesi'nin 90 kişilik çocuk korosu, yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak. Koro, dünya repertuvarından sevilen opera ve operetlerden bölümler sunacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesinin (SAMDOB), "çocuk korosu" yarın Samsun'da sahne alacak.

SAMDOB'un 90 kişilik çocuk korosu, dünya repertuvarının sevilen opera ve operetlerinden bölümler ve tanınmış eserleri sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Koro şefliğini Polen Yağmur Arslan'ın üstleneceği konserde, solist kadrosunda Gamze Bayburt ile Metin Bayram, piyanoda Anna Tarakanova Shvetcov, trompette Eser Arslantürk, kemanda Yusuf Tenşi, ışık tasarımında ise Oğuz Murat Yılmaz yer alacak.

Yaşları 8 ila 13 olan çocuklar 17 eseri yarın saat 20.00'de Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
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