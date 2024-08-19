Samsun'un Yöresel Lezzeti Haluçka Çorbası Coğrafi İşaret Alacak

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına coğrafi işaret alınması için proje hazırlandı.

Havza İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Asarcık ilçelerinde genellikle özel günlerde hamur, nohut ve tavuk eti ile yapılan yöresel çorbanın bilinirliğinin artması için çorbayı günlük menülerine ekledi.

Kooperatif üyeleri ayrıca, lezzetiyle müşterilerin damaklarında tat bırakan Haluçka çorbasına coğrafi işaret alınması için proje hazırladı.

Kooperatif Başkanı Şehri Dilek, AA muhabirine, Haluçka çorbasının mevsimine göre kaz veya tavuk eti ile hazırlandığını söyledi.

Çorbanın, köylerde kadınlar tarafından imece usulü hazırlanarak özel günlerde tüketildiğini anlatan Dilek, "Biz kooperatifte Samsun'un yöresel ürünlerini imal ederek tanıtımını yapıyoruz. Haluçka çorbası da bu ürünlerimizden biri. Haluçka çorbası bize atalarımızdan kalma ama unutulmaya yüz tutmuş bir lezzetimiz. Bunu gün ışığına çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Dilek, şunları söyledi:

"Önceden düğünlerde, asker mevlitlerinde, tüm özel günlerde ninelerimiz bunu yapardı. Günümüz şartlarında kadınların iş hayatına atılması ve teknolojinin artması ile birlikte bu lezzetimiz unutulmaya başladı. Kooperatif olarak biz de ninelerimizden öğrendiğimiz şekilde bu lezzeti unutturmamak ve tanıtımını yapmak için çaba gösteriyoruz."

Çorbanın yapımının meşakkatli olduğunu dile getiren Dilek, "Ninelerimiz bunu imece usulü yaparlardı. Günümüz şartlarında biraz zahmetli bir yemek olduğu için insanlarımız bunu pek tercih etmiyorlar. Bu lezzetimizi tanıtmak için yeniden üretimine başladık. Yöresel bir lezzetimizi kaybetmeden herkese tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, çorbamızı hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak"

Dilek, yöresel olan çorbaya coğrafi işaret almak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çorbanın tanıtılması için projeler hazırladık. Havza Yerel Eylem Grubu ile yürüttüğümüz proje kapsamında, Haluçka çorbasına coğrafi ürün işareti almak istiyoruz. Projemiz tamamlandı ve başvurumuzu yaptık, sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah kısa süre içinde coğrafi ürün işaretini alacağız. Daha sonra ise hedefimiz, çorbamızı hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak."