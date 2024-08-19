Üye Girişi
Haberler

Samsun'un Yöresel Lezzeti Haluçka Çorbası Coğrafi İşaret Alacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan Haluçka çorbasına coğrafi işaret alınması için proje hazırlandı. Havza İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri çorbanın bilinirliğini artırmak için çorbayı günlük menülerine ekledi ve coğrafi işaret almak için proje hazırladı.

Samsun'un yöresel lezzetlerinden olan ve lezzetiyle damaklarda tat bırakan Haluçka çorbasına coğrafi işaret alınması için proje hazırlandı.

Havza İlk Kıvılcım 1919 Kadın Üretim ve İşletme Kooperatifi üyeleri Havza, Kavak, Ladik, Vezirköprü ve Asarcık ilçelerinde genellikle özel günlerde hamur, nohut ve tavuk eti ile yapılan yöresel çorbanın bilinirliğinin artması için çorbayı günlük menülerine ekledi.

Kooperatif üyeleri ayrıca, lezzetiyle müşterilerin damaklarında tat bırakan Haluçka çorbasına coğrafi işaret alınması için proje hazırladı.

Kooperatif Başkanı Şehri Dilek, AA muhabirine, Haluçka çorbasının mevsimine göre kaz veya tavuk eti ile hazırlandığını söyledi.

Çorbanın, köylerde kadınlar tarafından imece usulü hazırlanarak özel günlerde tüketildiğini anlatan Dilek, "Biz kooperatifte Samsun'un yöresel ürünlerini imal ederek tanıtımını yapıyoruz. Haluçka çorbası da bu ürünlerimizden biri. Haluçka çorbası bize atalarımızdan kalma ama unutulmaya yüz tutmuş bir lezzetimiz. Bunu gün ışığına çıkarmaya çalışıyoruz." dedi.

Dilek, şunları söyledi:

"Önceden düğünlerde, asker mevlitlerinde, tüm özel günlerde ninelerimiz bunu yapardı. Günümüz şartlarında kadınların iş hayatına atılması ve teknolojinin artması ile birlikte bu lezzetimiz unutulmaya başladı. Kooperatif olarak biz de ninelerimizden öğrendiğimiz şekilde bu lezzeti unutturmamak ve tanıtımını yapmak için çaba gösteriyoruz."

Çorbanın yapımının meşakkatli olduğunu dile getiren Dilek, "Ninelerimiz bunu imece usulü yaparlardı. Günümüz şartlarında biraz zahmetli bir yemek olduğu için insanlarımız bunu pek tercih etmiyorlar. Bu lezzetimizi tanıtmak için yeniden üretimine başladık. Yöresel bir lezzetimizi kaybetmeden herkese tanıtmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"Hedefimiz, çorbamızı hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak"

Dilek, yöresel olan çorbaya coğrafi işaret almak istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çorbanın tanıtılması için projeler hazırladık. Havza Yerel Eylem Grubu ile yürüttüğümüz proje kapsamında, Haluçka çorbasına coğrafi ürün işareti almak istiyoruz. Projemiz tamamlandı ve başvurumuzu yaptık, sonuçlarını bekliyoruz. İnşallah kısa süre içinde coğrafi ürün işaretini alacağız. Daha sonra ise hedefimiz, çorbamızı hem ülkemize hem de dünyaya tanıtmak."

Kaynak: AA / Kültür Sanat

samsun Havza Kültür Kültür Sanat Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Abdülkerim Durmaz hangi kanalda çıkıyor? Abdülkerim Durmaz hangi kanala geçti 2024-25? Sinan Engin hangi kanalda çıkıyor? Sinan Engin hangi kanala geçti 2024-25? Emir Kaan Gültekin kimdir? Emir Kaan Gültekin kaç yaşında, mevkisi ne? İstanbul Fatih sokak köpeklerinin öldürdüğü adam kim, adı ne? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 20 Ağustos Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Ahmet Ercanlar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Ercanlar hangi kanala geçti 2024-25? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanalda çıkıyor? Rasim Ozan Kütahyalı hangi kanala geçti 2024-25? Ahmet Çakar hangi kanalda çıkıyor? Ahmet Çakar hangi kanala geçti 2024-25? Mehmet Demirkol hangi kanalda çıkıyor? Mehmet Demirkol hangi kanala geçti 2024-25? Uğur Karakullukçu hangi kanalda çıkıyor? Uğur Karakullukçu hangi kanala geçti 2024-25? Ali Ece hangi kanalda çıkıyor? Ali Ece hangi kanala geçti 2024-25? Nihat Kahveci hangi kanalda çıkıyor? Nihat Kahveci hangi kanala geçti 2024-25? Galatasaray Şampiyonlar Ligi astroloji tahmini ne? Astrolog Carolyne Faulkner'in Galatasaray tahmini ne? İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 19 Ağustos Pazartesi İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor? Çankırı yangın söndü mü SON DAKİKA? E devlet ücretli mi olacak? Edevlet sorgulamaları paralı mı olacak? Engin Baytar hangi kanalda çıkıyor? Engin Baytar hangi kanala geçti 2024-25? Batuhan Karadeniz hangi kanalda çıkıyor? Batuhan Karadeniz hangi kanala geçti 2024-25?
title