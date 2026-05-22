SAMSUN (İHA) – Samsun Müzesi'nde sergilenen antik takılar, geçmişin estetiğini bugüne taşıyor.

Geçmişten bugüne izlerin yansıtıldığı, birçok tarihi eserin sergilendiği Samsun Müzesi, antik çağlardan günümüze kadar gelen takıları da gün yüzüne çıkarıyor. Paleolitik Çağ'dan itibaren kazılarda bulunan takılar, müzeyi gezen vatandaşlar tarafından da büyük ilgi görüyor.

Müzede takı sanatı bölümünde yer alan bilgilendirmede, "Takılar, insanlık tarihi boyunca çeşitli sebeplerle tüm kültürlerde kendine yer bulmuş en özel eşyalardandır. Paleolitik Çağ'dan bu yana takı; inanç sembolü, ritüel, kötülüklerden korunma, bereket ve kimi zaman sadece süs için kullanılmıştır. Her biri kendi içinde estetik barındıran kil yapımının da görüldüğü bu objeler; çeşitli hayvan kemikleri, renkli taşlar, deniz ve karadaki yumuşakça kabuklarından birtakım aşındırma ve delme işlemlerinden sonra takı halini almaktadır. Neolitik Çağ'da küçük taş, obsidyen ve yumuşakça kabuklarından imal edilen takılar, Kalkolitik ve Tunç Çağı'nda metalürjinin ilerlemesiyle bakır, altın, gümüş gibi metallerin yanı sıra tunç gibi birleşimlerden yapılmış; bazen de taş ve metal bir arada kullanılmıştır. Metalin kullanılmaya başlanmasıyla birlikte geliştirilen çalma ve kazıma, delik işi, kabartma, taneleme, kakma, kaplama, telkari teknikleri; altın ve gümüş gibi değerli metalleri süslemek, bir süs eşyasına veya takıya dönüştürmek amacıyla kullanılmış ve kuyumculuk ortaya çıkmıştır. Arkeolojik kazılarda büyük ölçüde ölü hediyesi olarak mezarlarda karşımıza çıkan diadem, toka, küpe, yüzük, hızma, kolye, fibula, broş, iğne, bilezik, bileklik, düğme, kemer tokası ve halhal gibi çeşitli takıların pek çoğu, günümüzde olduğu gibi eski insanlar tarafından da bir statü ve zenginlik göstergesi olarak kullanılmaktaydı" ifadeleri yer alıyor.

Asırlar öncesinin estetiğini bugüne yansıtan takılar arasında Erken Tunç Çağı'na ait taş kolye, yumuşakça kabuğundan yapılmış bileklik, hayvan kemiğinden yapılmış tarak, kemikten yapılan iğne, pandantif kolye ucu, bronzdan yapılmış ikili spiral, halhal, bilezik, kolye, küpe, yüzük ve birçok süs ve anı sembolü de sergileniyor. - SAMSUN

