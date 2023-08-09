' Samsun Müzesi' Cumhuriyet'in 100. yılında açılacak

19 Mayıs'ın 100. yılına yetiştirilemedi ama Cumhuriyet'in 100. yılına yetişti

SAMSUN - Samsun'da 7 yıldır inşaatı devam eden Samsun Müzesi, Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de kapılarını ziyaretçilerine açacak. Modern bir müze konseptinde olan, Karadeniz'in dalgalarından esinlenilerek yapılan müzede Türkiye'deki en önemli hazinelerden biri olan 'Amisos Hazineleri' de yeniden ziyaretçilerle buluşacak.

2017 yılında ihalesi yapılan ve 2 yılda tamamlanması hedeflenen Samsun Müzesi inşaatı, müteahhidin işi bırakması nedeniyle 19 Mayıs'ın 100. yılına yetiştirilemedi. Geçen yıl yüklenici firmanın değiştiği inşaatta son rötuşlar yapılıyor. Müzenin Cumhuriyet'in 100. yılında 29 Ekim'de açılması planlanıyor.

Samsun'da yapılan en büyük kültür ve turizm yatırımı olan Samsun Müzesi'ne yaklaşık 500 milyon TL harcandı. Toplam 22 bin m2'lik müzeye şu anda eski müzeden eser taşıma işlemi devam ediyor. İçerisinde çocuk müzesi, eser depoları, laboratuvarlar, kitap kafe, restoran, misafir sergi salonu, konferans salonu ve yeşil alan bulunan müzeyi ziyaret eden Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, yetkililerden bilgi aldı.

"Amisos Hazineleri 29 Ekim'de 7 yıl sonra halkımızla buluşacak"

Müzenin Cumhuriyet'in 100. yılında açılacağına açıklayan Vali Zülkif Dağlı, "Samsun Müzesi, halkımızın özlemle beklediği 7 yıl aradan sonra Amisos Hazineleri halkımızla buluşacak. 29 Ekim'de Cumhuriyet'in 100. yılında, 'Türkiye Yüzyılı' konseptiyle müzemizi açacağız. Müzemiz, bölgeye hitap eden devasa bir müze oldu. 22 bin m2 kapalı alanda hem arkeolojik hem de etnografik eserlerin sergilendiği bir müze oldu. 384 kişilik konferans salonu, kütüphane, çocuk müzesi gibi birçok donatı burada yer alıyor. Açılış için son aşamadayız. Hummalı bir çalışma devam ediyor. Samsun ve bölgedeki tüm önemli eserler de canlandırılarak halkın beğenisine sunulacak. Vatandaşlarımız, canlandırılan bu eserlerle de sanki oralara gitmiş kadar olacaklar. Samsun ilk adım şehri olma hasebiyle bir açık müze gibi. Gazi, Kent, Bandırma Vapuru ve Amisos Tepeleri gibi eserlerimiz var. Samsun Müzesi, derli toplu, ildeki tüm arkeolojik ve etnografik eserlerin de görüneceği bir ortam oldu. Bu özlem de sona ermiş oluyor. 29 Ekim'den itibaren tüm meraklılar burayı ziyaret etmiş olacaklar" dedi.

Modern bir müze, Karadeniz'in dalgalarından esinlenildi

Müzenin teknik özelliklerinden de bahseden Vali Dağlı, "Müzecilikte anlayış değişti. Samsun Müzesi modern bir müze olacak. Gösteri anlayışı da değişti. Burada Bafra İkiztepe, Oymaağaç Höyüğü gibi ilimizdeki eserlerin tamamını burada canlandırıyoruz. Bazı eserlerin de maketini gösteriyoruz. Halkımızın yaşam tarzını da burada canlandırıyoruz. Çok yönlü, zengin bir anlayışla ve yeni bir konsept ile yapılan müzecilik bu. Halkımızın da beğeneceğini düşünüyoruz. Binaya dışarıdan bakıldığında Karadeniz'in dalgalarından esinlenildiği de görünüyor. 22 bin m2 kapalı alan, büyük bir alan. Karadeniz ve gemilerle ilgili gösterimler de olacak" diye konuştu.

Arkeoloji ve Entografya Müzesi'nden taşınan tarihi eserlerin özenle saklandığı alanları da inceleyen Zülkif Dağlı, son rötuşları yapılan müzede çalışan personellere kolaylıklar diledi.