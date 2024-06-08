Üye Girişi
Haberler

Samsun Kültür Yolu Festivali'nde Filistin Direniş Sineması etkinliği düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan 'Filistin Direniş Sineması' etkinliğinde, 4 yapım seyirciyle buluştu. Etkinlikte, İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkının mücadelesi anlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin dördüncü durağı olan Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yapılan "Filistin Direniş Sineması" etkinliğinde, 8 aydır İsrail'in saldırıları altındaki Filistin halkının mücadelesine ışık tutan biri belgesel olmak üzere 4 yapım seyirciyle buluştu.

Samsun Müzesi konferans salonundaki etkinlik, Ensar Altay'ın İsrail'in Gazze'ye saldırılarının dehşet verici boyutunu ve Filistin halkının acımasız saldırılar karşısındaki çaresizliğini gözler önüne seren 25 dakikalık Witness (Şahit) belgeseliyle başladı.

Ardından stop-motion tekniğini kullandığı animasyon yapımlarıyla dünyanın birçok saygın festivalinde ödül alan Filistinli yönetmen Ahmad Saleh'in 3 animasyon filmi gösterildi.

Samsunlular, Saleh'in nesiller boyu ferah, güzel ve cömert bir evde yaşayan ailenin hikayesini anlattığı 4 dakikalık "Hause" (Ev), bir savaş bölgesinde hayatta kalmaya çalışırken müzik çalmayı hayal eden iki erkek çocuğunun şiirsel hikayesini anlattığı 11 dakikalık "AYNY-The Seconds Eye" (AYNY-İkinci Gözüm) ve Filistinli bir annenin gerçek hikayesine dayanan 16 dakikalık "Night" (Gece) animasyonlarını peş peşe izledi.

Saleh, "Ev" filminde ailesinin hikayesini anlattığını belirterek, "İkinci Gözüm filmi ise Filistin'deki mülteci kamplarında yaşayan 2 çocuğu tanımamla ortaya çıktı. Onları tanıdıktan sonra mülteci kamplarındaki hayatlarını öğrenme şansım oldu. Bunu beyaz perdeye yansıttım. En zor film ise 'Gece' oldu. Filistinli bir anneyle 1 saatlik konuşmamızı animasyon filmi haline getirdim." dedi.

Ücretsiz etkinliği sinemaseverlerin yanı sıra Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, Kültür ve Turizm Müdürü Cemal Almaz, ASKON Samsun Şube Başkanı Ahmet Alp Doğru da takip etti.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Kültür Ve Turizm Bakanlığı Filistin Türkiye İsrail Samsun Sanat Kültür Sinema Kültür Sanat Güncel Haberler

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

 Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

Aziz Yıldırım, elini havaya kaldırmak isteyen Ali Koç'a izin vermedi

 Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Sevgililer Günü'nde öldürülen genç kızın tetikçi olduğu ortaya çıktı

Bakmadan Geçme

Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu? MÜGE ANLI CANLI İZLE! #128250 10 Haziran Müge Anlı canlı izleme linki! Müge Anlı son bölüm neler oldu? GAMZE ÖZÇELİK KİMLE EVLENDİ? Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik kim, nereli, kaç yaşında? LGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN? #9997 2024 LGS sonuçları açıklandı mı, tarih belli oldu mu? MEB SONUÇ SORGULAMA! BOMBA TRANSFER! Anderson TALİSCA, Fenerbahçe'ye mi geliyor? #9917 SURVİVOR YUNUS EMRE ELENDİ Mİ? Survivor All Star 2024 dün akşam (9 Haziran) kim elendi? Merve Dizdar kiminle evlendi? Merve Dizdar'ın eşi Cihan Aygün kimdir?
Erdoğan'ın 'Müjde' olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı

Erdoğan'ın "Müjde" olarak açıkladığı yeni döviz uygulaması bugün başladı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title