Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Doktor Mucize' Operası

Samsun Devlet Opera ve Balesi'nden 'Doktor Mucize' Operası
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü 'Doktor Mucize' operasını yarın saat 20.00'de Zehra Yıldız Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşturacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi, Georges Bizet'in ödüllü eseri "Doktor Mucize" operasını yarın sanatseverlerle buluşturacak.

Ünlü besteci Georges Bizet'in 18 yaşındayken, Jacques Offenbach'ın düzenlediği yarışmayı kazanarak birincilik ödülü elde ettiği "Doktor Mucize" operası, Şahan Gürkan'ın rejisörlüğünde Samsun Kültür Yolu Festivali kapsamında yeniden izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Librettosunu Leon Battu ve Ludovic Halevy'nin kaleme aldığı eserde, sevdiğine kavuşmak için doktor kılığına giren Yüzbaşı Silvio ve sevgilisi Lauretta'nın kavuşma serüveni komik dille anlatılıyor.

Tek perdelik eserin koreografisi Arzu Kaya, dekoru Gülden Sayıl, kostümleri Gülnur Çağlayan Tuluk, ışık tasarımı ise Oğuz Murat Yılmaz imzasını taşıyor.

"Doktor Mucize" operası, yarın saat 20.00'de Zehra Yıldız Sahnesi'nde sanatseverlerle buluşacak.

Kaynak: AA / Erkut Kargın - Kültür Sanat
Korku filmini andıran görüntü! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı

Korku filmi değil gerçek! Aniden ortaya çıktı, köpekler çaresiz kaldı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Uğurcan Çakır'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...

Uğurcan'a canlı yayında olay sözler: Fenerbahçe'ye giderse...
Kassam'dan İsrail askerlerine kanlı pusu! Tanka tırmanıp patlayıcıyı aracın içine bıraktı

Tanka tırmanıp patlayıcıyı içine bıraktı, ortalık kan gölüne döndü
Okulda trafo patladı: İzdihamda 29 öğrenci hayatını kaybetti, 260 yaralı

Panikle kaçan öğrenciler birbirlerini ezdi: 29 ölü, yüzlerce yaralı
İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı

İş insanı Jeff Bezos'un masalsı düğünü başladı! Kardashianlar Venedik'i salladı
Ekvador'da çete lideri Fito yakalandı

"Fito" yakalandı! 17 aylık takip sonrası sığınaktan böyle çıkarıldı
Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar onu destekliyor

Müslüman aday kazanınca Trump çıldırdı: Tüm aptallar...
500T otobüs hattının güzergahı değişti

"Üzerinde güneş batmayan hat" için yeni karar! Güzergahı değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.