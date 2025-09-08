Samsun Devlet Opera ve Balesi "Muhteşem Süleyman" temsilini iptal etti

Samsun Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğünce (SAMDOB) sergilenecek "Muhteşem Süleyman" operası, İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisin şehit olduğu, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı saldırı dolayısıyla iptal edildi.

SAMDOB'dan yapılan açıklamada, İzmir'deki saldırıda şehit olan polislerden dolayı derin üzüntü yaşandığı vurgulandı.

"Bu üzücü gelişme nedeniyle bu akşam sahnelenmesi planlanan 'Muhteşem Süleyman' temsilimiz iptal edilmiştir Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanılan açıklamada, biletini gişelerden alanlara iadelerinin gişelerden, biletinial.com üzerinden alanlara ise iadelerinin sistem üzerinden yapılacağı kaydedildi.