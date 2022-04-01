Samsun Devlet Opera ve Balesi "Gala Bale-İçimizden" temsilini sunacak

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Gala Bale-İçimizden" temsiliyle sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, David Khozashvili tarafından sahneye konulan dans repertuvarlarının en seçkin eserlerinin bölümlerinden oluşan "Gala Bale-İçimizden" temsili, sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Temsil, "Korsan", "Uyuyan Güzel", "1001 Gece Masalları", "Şehrazat", "Coppelia" gibi dünyaca ünlü ve beğenilen bale eserlerinin seçme bölümleri ile Türk koreografların dünya müziğinden yola çıkarak hayata geçirdikleri çağdaş eserlerden oluşuyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğüne bağlı farklı şehirlerdeki opera bale müdürlüklerinden sanatçı ve koreografların katılımı, yeni eserlerin dünyada ve Samsun'da ilk kez perde açması dolayısıyla çok özel bir temsil olan "Gala Bale-İçimizden" temsilinin ışık tasarımını Murat Yılmaz yaptı. Ilgaz Arslan'ın başöğretmen, Orkun Baydoğan'ın repetitör olarak yer aldığı eserin kondüviti Çağatay Taylak.

Temsil, Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda 2 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de sanatseverlerin beğenisine sunulacak.