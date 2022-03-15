Samsun Devlet Opera ve Balesi "Bu Vatan Bizim" konseri verecek

SAMSUN (AA) - Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), "Bu Vatan Bizim" konseriyle yeniden sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'un açıklamasına göre, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla düzenlenen konser, sosyal mesafe kuralı gözetilerek 1,5 metre arayla yapılan koltuk dizilimiyle Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda gerçekleştirilecek.

"Bu Vatan Bizim" eseri, Kıvanç Tepe tarafından Atatürk ve silah arkadaşları ile Milli Mücadele sırasında şehit olan askerler anısına bestelendi. "Yaşamaz Ölümü Göze Almayan", "Bir Hilal Uğruna", "Kendini Tarihe Verenler" adlı üç bölümden oluşan eserin kompozisyonları Orhan Şaik Gökyay, Necmettin Halil Onan, Mehmet Akif Ersoy, Nazım Hikmet gibi ünlü şairlerin şiirlerindeki dörtlüklerden oluşuyor.

Kıvanç Tepe'nin orkestra şefliğini yapacağı konserde, mezzosoprano Ceren Mirza Küçük, tenor Bilal Doğan ve bas Özgür Aslan solist olarak yer alacak. Koro sanatçısı Şahan Gürkan'ın anlatıcı rolünü üstlendiği konserin koro şefliğini ise Raushan Baigulakova yapacak.

Seçil Küçükçelebi'nin başkemancı olarak yer aldığı konser, 18 Mart Cuma saat 20.30'da başlayacak.