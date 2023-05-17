Samsun Devlet Opera ve Balesi 19 Mayıs Gençlik Konseri verecek

Samsun Devlet Opera ve Balesi, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında '19 Mayıs Gençlik Konseri' verecek. Konserde, Çek besteci Antonin Dvorak'ın 'Viyolonsel konçertosu Op.104' ve '9. senfoni Op.95' adlı eserleri seslendirilecek.